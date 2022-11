Aucune victime n’a été recensée, selon les premières informations. Une vingtaine de tornades ont frappé durant la nuit de mardi à mercredi le sud des Etats-Unis, provoquant des dégâts matériels et forçant certains habitants à se réfugier par précaution dans des abris, ont indiqué les services météorologiques. Elles ont touché certaines régions des Etats du Mississippi, de la Louisiane et de l’Alabama, infligeant des dommages à certaines maisons et routes et causant des chutes d’arbres et des coupures d’électricité, a relaté, tôt mercredi, le Centre de prévision des tempêtes (Storm Prediction Center, SPC), du National Weather Service.

« Nous recevons des informations sur des dégâts dans la région de Eutaw (comté de Greene dans l’Alabama), y compris sur des structures. Nous ne disposons pas de détails sur ces dégâts à l’heure actuelle. Ils sont liés à une tempête qui a provoqué une tornade », a indiqué sur les réseaux sociaux le bureau du SPC à Birmingham (Alabama). Il y a « des informations sur des dégâts supplémentaires incluant de nombreuses chutes d’arbres et certaines résidences au nord d’Akron dans le comté de Hale (Alabama). C’est la même tempête qui a touché Eutaw », ajoute le SPC.









Durant la journée de mardi, des alertes avaient été émises, ce qui a permis à la population de se tenir prête. Mardi soir, environ 40 millions de personnes se trouvaient sous vigilance tornade dans le Sud et le centre des Etats-Unis, selon les services météorologiques. Des médias locaux ont rapporté que des dizaines d’habitants dans certaines localités du sud du pays ont gagné des refuges de manière préventive. Il n’y a pas eu d’informations sur des évacuations. La situation, qualifiée initialement de « particulièrement dangereuse » par le SPC, devrait se normaliser mercredi selon les services météorologiques.

Une série de tornades avaient déjà affecté le sud du pays début novembre, principalement l’Oklahoma, le Texas et l’Arkansas, faisant un mort. Ce phénomène météorologique, aussi impressionnant que difficile à prévoir, est relativement courant aux Etats-Unis, notamment dans le centre et le sud du pays. Il n’en reste pas moins parfois dévastateur. Il y a près d’un an, en décembre 2021, environ 80 personnes avaient perdu la vie après le passage de plusieurs tornades dans le Kentucky.