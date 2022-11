07h32 : Coucou maman

Un soldat ukrainien a posté une vidéo à l’intention de sa mère, « et de toutes nos mères, qui nous attendent et s’inquiètent pour nous », pour les rassurer : « je mange, je suis chaudement habillé, j’ai un casque, je suis avec des amis ». « Tu ne nous as pas élevés pour être soldat mais pour être de vrais hommes, et quand notre pays est en danger, nous protégeons notre bien le plus précieux », ajoute-t-il.





А soldier's message. pic.twitter.com/b9P0fxnBCb — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 29, 2022