Alors que la tension est à son comble dans la péninsule coréenne, Kim Jong-Un montre ses muscles. A l’occasion d’une cérémonie célébrant le lancement d’un nouveau missile intercontinental, le leader nord-coréen a affirmé que son pays allait devenir « la plus puissante force stratégique du monde ». Surnommé « le missile monstre » par les analystes militaires et capable d’atteindre le territoire des États-Unis, ce missile balistique intercontinental a été testé le 18 novembre, tombant dans les eaux au large du Japon.

Le Hwasong-17 est « l’arme stratégique la plus forte du monde » et constitue « un magnifique bond en avant vers le développement de la technologie pour monter des ogives nucléaires sur des missiles balistiques », s’est enthousiasmé le dirigeant, cité dimanche par l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

Des photos aux côtés de sa fille

Les scientifiques, militaires et responsables de ce programme ont contribué au « but de construire la plus forte armée du monde », s’est-il encore félicité, estimant que le développement d’une force nucléaire avait pour objet de « protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l’Etat et du peuple ». Il s’agit de « la plus grande et de la plus importante cause révolutionnaire, et son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle », a-t-il proclamé.









Le quotidien officiel Rodong Simun a publié, également dimanche, plus d’une dizaine de photos montrant Kim Jong-Un posant en compagnie de centaines de civils et militaires pendant la cérémonie, accompagné de « sa fille bien-aimée ». L’existence de cette dernière avait été révélée pour la première fois la semaine dernière, lorsque les médias nord-coréens avaient publié des photos d’elle assistant avec son père, main dans la main, au lancement du Hwasong-17.