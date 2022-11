Miguel Díaz-Canel est reparti de Chine avec un gros chèque. Pékin a fait un don de quelque 100 millions de dollars à Cuba, au cours d’une visite officielle du président de l’île, a annoncé samedi son vice-premier ministre, Alejandro Gil.

Ce dernier, qui est également ministre de l’Economie, a souligné que cette donation était destinée en « priorité » à l’économie de Cuba, qui est confrontée à sa pire crise économique depuis trois décennies. Celle-ci est causée par le renforcement de l’embargo des Etats-Unis, en vigueur depuis 1962, et les conséquences de la pandémie mondiale du Covid-19.

L’île en proie à une crise énergétique

Le président cubain a conclu vendredi sa visite officielle en Chine par des discussions avec son homologue Xi Jinping. Ce déplacement a constitué une étape de la tournée internationale qui l’a mené en Algérie, Russie et Turquie avec l’ambition de renforcer le secteur critique de l’énergie électrique, qui souffre depuis mai d’une forte crise de production se traduisant par des pannes de courant et des pénuries de carburant.

Alejandro Gil a annoncé qu’au cours de la visite, les deux pays ont signé « douze instruments juridiques », dont certains sont « liés à la réouverture de nouveaux financements » pour les investissements chinois à Cuba. Les parties ont également abordé le « thème de la dette » que l’île a accumulée durant « ces (dernières) années » avec la Chine, et dont le montant n’a pas été révélé.

La Chine, second partenaire commercial de Cuba

« Notre président a expliqué la situation à laquelle nous faisons face, la partie chinoise s’est montrée compréhensive et nous allons voir ensemble les positions de chacun pour trouver des formules acceptables par chacun des pays, pour assurer l’ordre et la restructuration des dettes », a ajouté le vice-Premier ministre cubain. La Chine est le second partenaire commercial de l’île, après le Venezuela, et un important allié politique.