Au moins huit personnes sont mortes dans un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations sur l’île italienne d’Ischia, selon des informations de presse citant ce samedi le ministre de l’Infrastructure.

« Il y a huit morts confirmés, après le glissement de terrain à Ischia », a indiqué Matteo Salvini, qui est aussi le vice-Premier ministre et le chef de la Ligue antimigrants, cité par l’agence AGI et le quotidien La Repubblica.

Le glissement de terrain s’est produit dans la ville de Casamicciola Terme, dans le nord de l’île, et « a enseveli une maison » et précipité plusieurs voitures à la mer, a indiqué le service des pompiers, précisant qu’on recherchait des disparus. Plus tôt dans la journée, les agences précisaient que treize personnes étaient recherchées.