Guerre en Ukraine EN DIRECT : Quinze morts dans un bombardement russe à Kherson…

09h30 : L’Odyssée d’un survivant de la Shoah

Borys Shyfrin a dû fuir son pays lorsqu’il était enfant pour échapper aux nazis. Huit décennies plus tard, c’est en Allemagne que cet Ukrainien a trouvé refuge, au seuil de son existence. « Il ne me reste plus que ces affaires », soupire le vieil homme de 81 ans en désignant, dans l’armoire de sa chambre, quelques chemises offertes par des bénévoles. Cette pièce ne se trouve plus à Marioupol, sa ville d’origine dans le sud de l’Ukraine, mais à Francfort, dans l’ouest de l’Allemagne, où il est hébergé dans une maison de retraite depuis le mois de juillet.

Borys Shyfrin compte parmi ces Juifs ukrainiens, survivants de la Shoah, qui ont trouvé refuge dans le pays dont le régime hitlérien a persécuté la famille pendant la Seconde Guerre mondiale. S’il n’avait « aucune envie » de quitter Marioupol où il avait une « belle vie » avant l’invasion russe, le retraité a dû s’y résoudre durant le siège de la cité portuaire par l’armée russe, qui a fini en mai par prendre son contrôle. « Il n’y avait plus de gaz, plus d’électricité, pas d’eau non plus », raconte-t-il.

Dans la ville pilonnée durant des mois, les cadavres jonchaient les rues, se souvient-il. « Il y en avait tellement… Personne ne les ramassait. Les gens s’y sont habitués - personne n’y prêtait plus attention. » Veuf, cet ancien ingénieur en radio militaire a perdu le contact avec son fils unique depuis plusieurs années. Un rabbin et des volontaires ont finalement permis sa fuite, une odyssée terrestre l’a conduit à travers le sud de l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie, en train et en voiture, jusqu’à Varsovie, en Pologne. Son voyage vers l’Allemagne voisine a été organisé par la Claims Conference, une organisation qui représente les victimes juives du nazisme dans les procédures d’indemnisation et les aide via des programmes sociaux.