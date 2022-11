Les chances sont de plus en plus minces de retrouver des survivants. Mobilisant des hélicoptères et des milliers de sauveteurs, les autorités en Indonésie ont tenté jeudi de localiser des dizaines de disparus, trois jours après le séisme qui a fait au moins 272 morts. Plusieurs victimes ont été extraites des amas de béton et de métal, sous des bâtiments effondrés autour de la ville de Cianjur dans l’Ouest de l’île de Java, dont un jeune garçon de six ans, Azka, qui a survécu deux jours sans eau ni nourriture. Une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues, dont une petite fille que les sauveteurs tentent de retrouver.

Le sauvetage inespéré du jeune Azka mercredi soir a ravivé les espoirs. « Quand nous avons réalisé qu’Azka était vivant, tout le monde a fondu en larmes, moi compris », a expliqué le sauveteur volontaire Jeksen Kolibu à l’AFP. « C’était très émouvant, comme un miracle ». Le garçon a été retrouvé apparemment indemne à côté du corps sans vie de sa grand-mère. Il a été sauvé grâce à un mur qui a résisté aux secousses, empêchant une autre paroi de s’effondrer sur lui, ont rapporté les médias locaux. Plus d’un tiers des victimes de ce séisme sont des enfants qui étaient à l’école ou à la maison quand le séisme est survenu, selon l’agence de gestion des catastrophes (BNPB).









Dans le district de Cugenang, qui a connu le plus de dégâts, des sauveteurs ont fouillé jeudi des ruines à l’aide de pelles, de marteaux et à main nues pour retrouver une petite fille de sept ans, Cika, sous le regard angoissé de sa mère. « Elle jouait dehors, j’étais en train de préparer le repas dans la cuisine quand le séisme est arrivé. Très vite, en deux secondes ma maison s’est effondrée », raconte à l’AFP la mère, Imas Masfahitah, 34 ans. « Mon instinct me dit qu’elle est là, parce qu’elle aimait jouer ici », dit-elle en montrant la maison de la grand-mère où les sauveteurs sont à l’œuvre. « Quoi qu’il se passe, j’essaierai de l’accepter ». Mais les sauveteurs ont suspendu les recherches à la nuit tombée.

Le bilan a été relevé à 272 morts jeudi soir, après la découverte du corps d’un homme de 64 ans. Plus de 2.000 personnes ont été blessées dans la catastrophe naturelle. Même si les recherches vont se poursuivre, les sauveteurs considèrent que 72 heures après le séisme, les chances de trouver des survivants sont faibles. Ce séisme est le plus meurtrier en Indonésie depuis 2018, quand la région de Palu (île de Célèbes) avait été frappée par un tremblement de terre et un tsunami qui avait causé la mort de plus de 4.000 personnes.