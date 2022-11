La crise sanitaire s’accélère encore en Chine. Le nombre quotidien de cas Covid-19 a atteint un nouveau record dans le pays, ont annoncé ce jeudi les autorités qui s’efforcent d’endiguer la propagation du virus en procédant à des confinements stricts, des tests de masse et à des restrictions de voyage.

La Chine a répertorié 31.444 cas mercredi, dont 27.517 sont asymptomatiques, a déclaré le bureau national de la Santé. Ces nouveaux chiffres sont supérieurs aux 29.317 infections enregistrées à la mi-avril, lorsque Shanghai - la troisième ville la plus peuplée du monde - était sous confinement et que ses habitants avaient du mal à acheter de la nourriture et à accéder aux soins médicaux.

Des restrictions souvent vagues et changeantes

Pékin connaît ces derniers jours une flambée épidémique. Des dizaines d’immeubles résidentiels ont été confinés et les entreprises généralisent le télétravail. La capitale chinoise a annoncé mercredi près de 1.500 nouveaux cas positifs (l’immense majorité asymptomatiques) pour 22 millions d’habitants. Un niveau jamais atteint dans la ville depuis le début de la pandémie, mais qui reste très faible selon les critères internationaux.

Zhengzhou, ville du centre de la Chine qui héberge une immense usine d’iPhone, a ordonné jeudi le confinement de six millions de personnes après une flambée de Covid-19 qui a entraîné de violentes manifestations sur le site industriel. Dans la foulée, les autorités de Zhengzhou ont ordonné une grande campagne de dépistage dans plusieurs districts de la ville. Ces quartiers sont confinés pour cinq jours à partir de vendredi minuit. En clair, les habitants du centre-ville ne sont plus autorisés à quitter la zone sans un test PCR négatif et l’autorisation des autorités locales. Il leur est conseillé de ne pas sortir de chez eux, « sauf si nécessaire ».





Ecoles, restaurants et commerces à nouveau fermés, peur d’être placé en quarantaine : une grande partie des habitants de Pékin sont désormais épuisés mentalement par ces restrictions, souvent vagues et changeantes, dont la durée n’est jamais annoncée à l’avance. Le pays, qui compte plus de 1,4 milliard d’habitants, est la seule grande économie au monde qui tente encore d’enrayer la propagation du virus, en fermant des villes entières et en plaçant les contacts des patients infectés en stricte quarantaine.