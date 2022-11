Malgré les heurts avec Gaza et les affrontements réguliers sur l’esplanade des Mosquées, ce mode opératoire n’avait plus été utilisé depuis 2016 à Jérusalem. Ce mercredi matin, deux attaques à la bombe dans des arrêts de bus ont fait au moins un mort et quinze blessés dans la Ville Sainte. « Des charges explosives différentes ont été placées aux deux endroits. Nous soupçonnons qu’il s’agisse d’une attaque combinée », a indiqué la police israélienne dans un communiqué. Les bombes ont été activées à distance, selon une source sécuritaire.

Une première explosion à un arrêt de bus à la sortie de Jérusalem a fait 12 blessés, dont quatre grièvement, et une seconde, une fois la police et les secours sur place, a démoli un autocar et fait trois blessés dans une autre station à proximité, selon des secouristes. La police israélienne a qualifié ces deux explosions « d’attaques » et elle a ensuite affirmé qu’une personne avait succombé à ses blessures.

« Le terrorisme n’attend pas »

« Nous avons entendu une forte explosion. Nous nous sommes immédiatement précipités sur les lieux en grand nombre (…) et avons vu deux blessés graves, un adolescent de 16 ans à un arrêt de bus et une personne de 45 ans sur un trottoir à proximité », a indiqué Moshe Tobolsky, un secouriste.

Le Premier ministre israélien sortant Yaïr Lapid doit tenir une réunion d’urgence avec les chefs des services de sécurité à la mi-journée au QG de l’armée à Tel-Aviv et informera son successeur désigné Benjamin Netanyahu, vainqueur des législatives du 1er novembre, de la situation sécuritaire. « Nous devons former le gouvernement le plus tôt possible car le terrorisme, lui, n’attend pas », a déclaré mercredi Itamar Ben Gvir, ténor de l’extrême droite qui lorgne le ministère de la Sécurité publique, appelant les autorités à mener des « assassinats ciblés » de personnes soupçonnées de terrorisme.









Sans revendiquer les attaques à Jérusalem, le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, les a « saluées », les considérant dans un communiqué comme « le prix des crimes et des agressions » d’Israël « contre notre peuple ». Dans la nuit, un Palestinien a été tué par les forces israéliennes lors d’affrontements à Naplouse, d’après le ministère de la Santé palestinien.