Le bilan d’un accident de la route mardi au Nigeria est particulièrement dramatique. Au moins 37 personnes ont été tuées dans une collision de plusieurs bus, dans le nord-est du pays, ont annoncé les autorités.

L’accident s’est produit près de la ville de Maiduguri, lorsque deux bus commerciaux sont entrés en collision frontale et se sont enflammés. Un troisième bus les a alors percutés, a précisé Utten Boyi, responsable de l’agence de Sécurité routière pour l’État du Borno.

Des victimes « méconnaissables »

« La mort de 37 personnes a été confirmée, la plupart d’entre elles ont été brûlées au point d’être méconnaissables », a déclaré Utten Boyi. L’éclatement d’un pneu du premier bus, couplé à une « vitesse excessive » selon le responsable, serait à l’origine du drame.

Les accidents de la route sont fréquents au Nigeria, où l’état des routes s’est détérioré ces dernières semaines à la suite de fortes pluies et inondations, les pires depuis dix ans dans le pays. Plus tôt mardi, 17 personnes ont été tuées et quatre blessées lorsque leur bus a percuté un camion près d’Abuja, la capitale, ont rapporté les médias locaux. Samedi, neuf personnes s’étaient noyées lorsque leur véhicule surchargé a plongé dans un barrage après l’éclatement d’un pneu près de Kano, dans le nord du pays, selon les responsables locaux.