Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Cette guerre est particulièrement dure pour les civils. Selon les Etats-Unis, il y a de plus en plus de preuves que l’invasion de l’Ukraine par la Russie « s’est accompagnée de crimes de guerre systématiques commis dans toutes les régions où les forces russes ont été déployées ». Et les mois qui arrivent s’annoncent encore plus difficiles pour la population. L’OMS a en effet prévenu que l’hiver va menacer la vie de millions d’Ukrainiens, après les séries de frappes russes dévastatrices sur les infrastructures énergétiques du pays.