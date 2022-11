Guerre en Ukraine EN DIRECT : Pour la présidence ukrainienne, négocier aujourd'hui avec Moscou signifie « capituler »...

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Sur le terrain diplomatique, Volodymyr Zelensky est sous pression de ses alliés. Washington incite en effet de plus en plus explicitement Kiev d’envisager des discussions avec Moscou. Plus tôt ce mois-ci, le président ukrainien avait d’ailleurs dû lâcher du lest, à la demande de la Maison-Blanche, en faisant savoir qu’il n’exigeait plus le départ de Vladimir Poutine pour entamer des négociations.