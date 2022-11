Un tribunal hautement sécurisé près de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol rend son verdict ce jeudi dans le procès de quatre hommes pour la destruction du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine en 2014. Le 17 juillet de année-là, les 298 passagers et membres d'équipage du vol de la Malaysia Airlines ont été tués lorsque l'avion reliant Amsterdam à Kuala Lumpur a été touché au-dessus de l'est de l'Ukraine tenu par des séparatistes prorusses. Le parquet évoque depuis un missile fourni par Moscou.

20 Minutes revient sur ce procès qui s'est tenu dans un contexte de montée des tensions autour de l'invasion russe et dresse le portrait des quatre suspects : les Russes Igor Guirkine, Sergueï Doubinski et Oleg Poulatov ainsi que l'Ukrainien Leonid Khartchenko. Quatre hommes, qui, selon l'accusation, faisaient partie des forces séparatistes soutenues par le Kremlin et ont joué un rôle clé dans l'acheminement du système de missiles BUK en Ukraine, ne seront cependant pas présents dans la salle d'audience. Toujours en liberté, ils ont refusé d'assister au procès, qui a duré deux ans et demi.

Qui est Igor Guirkine ?

Le suspect le plus médiatisé est Igor Guirkine, 51 ans, ancien espion également connu sous son nom de guerre «Strelkov » (tireur), qui a nié à plusieurs reprises que les séparatistes étaient derrière l'attaque. Il était selon les procureurs un ancien colonel du FSB (services de renseignements russes, ex-KGB). Le Russe, qui acquis de l'expérience dans les guerres de Tchétchénie et d'ex-Yougoslavie, affirme avoir déclenché la guerre dans l'est de l'Ukraine, avant de devenir ministre de la Défense et commandant de la République populaire autoproclamée de Donetsk (RPD).

«En tant que plus haut officier militaire, il a maintenu le contact avec la Fédération de Russie» pour obtenir le missile BUK qui a abattu le MH17, selon les procureurs. En 2014, Guirkine a gouverné d'une main de fer le bastion des séparatistes de Sloviansk où des exécutions pour des vols auraient eu lieu.

Mais il est démis de ses fonctions plus tard cette année-là dans des conditions mystérieuses et revient en Russie, où il perd toute influence et fait état de difficultés financières. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février, il a critiqué les retraits des troupes russes et prédit la nécessité de se mobiliser alors que Moscou niait que cela soit nécessaire.

Début septembre, il a annoncé dans une vidéo que «la guerre se poursuivra jusqu'à la défaite complète de la Russie», se montrant très critique à l'égard des chefs militaires.

La chaîne Telegram de Strelkov a publié le 15 octobre une photo du suspect en veste de camouflage militaire enlaçant sa femme. Le suspect a ensuite écrit qu'il servait depuis le 14 octobre «dans l'armée active». Sa chaîne suivie par plus de 700.000 personnes indique qu'il sert dans une unité de volontaires et tente d'attirer plus de recrues.

Qui est Sergueï Doubinski ?

Sergueï Doubinski, 60 ans, surnommé «Khmoury » (morne), est selon les procureurs un ancien officier militaire du GRU, le service de renseignement militaire russe. Au moment du crash, le suspect aurait été le chef du renseignement militaire des séparatistes dans l'est de l'Ukraine et l'un des adjoints d'Igor Guirkine. Il aurait selon les procureurs joué un rôle clé dans l'obtention du missile BUK et sa restitution à la Russie, et «maintenu des contacts réguliers avec des responsables en Russie».

Doubinski, un vétéran de la guerre soviétique en Afghanistan, aurait rencontré M. Guirkine lors de la première guerre de Tchétchénie au milieu des années 1990.

Qui est Oleg Poulatov ?

Unique suspect à avoir une représentation légale au procès, Oleg Poulatov, 56 ans, est un ancien officier des forces spéciales russes (Spetsnaz). Surnommé «Guiourza » (vipère), il était selon les procureurs l'un des adjoints de Doubinski au sein de la direction militaire séparatiste en 2014 et chef adjoint du service de renseignement de la RPD. Il aurait aidé à transporter le système BUK vers l'Ukraine et à assurer la sécurité de la zone où les débris du MH17 sont tombés après le crash.

Poulatov a déclaré dans une vidéo au tribunal en juin qu'il n'avait «rien à voir avec la catastrophe».

L'équipe internationale conduite par les Pays-Bas, qui enquête sur le crash du vol MH17 abattu en 2014 au-dessus de l'est séparatiste de l'Ukraine par un missile russe, donne les noms de quatre suspects, trois Russes et un Ukrainien #AFP pic.twitter.com/XQBROnTfXI — Agence France-Presse (@afpfr) June 19, 2019



Qui est Leonid Khartchenko ?

L'Ukrainien Leonid Khartchenko, surnommé «Krot » (taupe), était également lié aux forces séparatistes lors du crash. Il a commandé une unité de combat dans la région de Donetsk en juillet 2014, recevant des ordres directement de Sergueï Doubinski, selon les procureurs.

Khartchenko est accusé d'avoir personnellement aidé à escorter le missile après son entrée en Ukraine, puis à son retour en Russie après le crash. Dans une interview publiée en 2015 par l'agence d'information des rebelles, il a qualifié les autorités ukrainiennes de «régime fasciste» construit sur une idéologie «nazie ».

Depuis 2014, Moscou nie toute implication dans le drame de la malaysian Airlines. Le verdict sera rendu à partir de 13h30 (12h30 GMT). L'audience devrait durer environ une heure et demie. Des familles endeuillées du monde entier se sont déplacées pour entendre ces conclusions après de longues années en quête de justice. Les victimes venaient de dix pays, parmi elles : 196 Néerlandais, 43 Malaisiens et 38 Australiens.