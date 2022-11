De l’aveu même du président indonésien Joko Widodo la publication d’un communiqué commun au sommet du G20 aura été « très difficile ». Il faut dire que les dirigeants présents à Bali n’ont pas tous le même avis sur la guerre menée par Moscou contre Kiev. Mais au final, en faisant état des positions divergentes des pays, le texte a recueilli toutes les signatures, notamment celles de la Russie, de la Chine et de l’Inde. Si Pékin et New Delhi n’ont jamais explicitement condamné Moscou depuis le début de la guerre, Xi Jinping et Narendra Modi prennent de plus en plus leurs distances avec Vladimir Poutine. Le G20 a donc marqué un peu plus l’isolement international du maître du Kremlin.

Dans le communiqué final publié mercredi, la « plupart » des membres du G20, « condamnent fermement la guerre en Ukraine » et tous s’accordent sur le fait que le conflit « sape l’économie mondiale ». Les membres du groupe soulignent aussi dans ce texte que « l’usage ou la menace d’utiliser des armes nucléaires est inadmissible ».

De multiples crises

L’Indonésie, pays hôte du sommet, espérait début 2022 pouvoir centrer sa présidence sur les efforts de coopération pour redresser l’économie mondiale après la pandémie de Covid-19. Mais la guerre engagée en février par la Russie en Ukraine a bouleversé ce programme en provoquant de multiples crises, notamment alimentaires et énergétiques et creusant les divisions entre les pays.

Après une série de réunions ministérielles préparatoires au G20 qui avaient échoué à déboucher des positions communes, à cause de profondes divisions entre Occidentaux, Russie et pays du Sud sur la guerre en Ukraine, l’Indonésie a multiplié les efforts diplomatiques pour obtenir un accord au sommet. Joko Widodo aura donc finalement réussi à obtenir un texte conjoint. Il a pour cela remercié « tous ceux qui ont participé et qui ont fait preuve de flexibilité ». Au tour maintenant des dirigeants des pays du forum de Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) de se réunir à Bangkok, ce jeudi et vendredi, pour un sommet avec là aussi en toile de fond la guerre en Ukraine.