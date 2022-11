Guerre en Ukraine EN DIRECT : Réunion d’urgence du G7 après la chute d’un missile en Pologne…

03h15 : Réunion d’urgence du G7

Les dirigeants du G7 et plusieurs de leurs alliés sont actuellement réunis en urgence en Indonésie. Les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats-Unis, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Italie, du Canada et du Japon ont entamé leur réunion peu avant 09 heures (02 heures à Paris) en marge du sommet du G20 à Bali. Les dirigeants espagnol, néerlandais et de l’Union européenne sont également présents.