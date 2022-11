Deux ans et demi de vie en moins pour les Américains ? C’est ce qu’affirme Jean-François Delfraissy, ancien président du Conseil scientifique en France pendant la crise sanitaire. Il a exposé son avis sur la crise sanitaire et a expliqué que selon lui le Covid-19 a plus profondément marqué les États-Unis que les autres pays développés. Il a avancé que « c’est là où la perte de durée de vie est beaucoup plus importante. Ils ont perdu 2,6 années, alors que par exemple la France a perdu 0,3 années ».

Il concède tout de même que le pays a « énormément innové, a trouvé des médicaments, et dans une certaine mesure les vaccins », notamment celui du laboratoire Pfizer. Cette affirmation sur la baisse de l’espérance de vie est-elle vraie ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Réelle perte dans la durée moyenne de vie ? Corrélation avec la crise sanitaire ? L’ancien président du Conseil scientifique dit vrai. Les informations sur le sujet sont publiées par Centers for Disease Control and Prevention, soit les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies aux Etats-Unis. Dans un rapport sorti le 31 août dernier, il est indiqué que l’espérance de vie à la naissance a diminué de 1,8 an en 2020, ainsi que de 0,9 an en 2021. Soit au total une baisse de 2,7 ans. Le document explique qu’il s’agit de « la plus forte baisse de l’espérance de vie sur deux ans, depuis 1921-1923 ».

Jean-François Delfraissy ne fait pas de raccourci en mettant cette baisse de l’espérance de vie à la naissance sur le dos du Covid-19. Le document l’explique clairement : « La baisse de l’espérance de vie depuis 2019 est largement due à la pandémie. Les décès dus au COVID-19 ont contribué à près des trois quarts ou 74 % de la baisse de 2019 à 2020 et à 50 % de la baisse de 2020 à 2021. »

De son côté, l’Insee avance : « En 2020, l’épidémie de Covid-19 a fortement touché le continent européen. Le nombre de décès a ainsi augmenté de 11 % dans l’Union européenne (UE). En conséquence, la hausse de l’espérance de vie, continue depuis des décennies, a connu une interruption. »

L’espérance de vie a baissé en 2020 dans la quasi-totalité des pays de l’UE : de près d’un an pour les femmes comme pour les hommes. « La baisse est particulièrement marquée dans les pays les plus touchés par les deux premières vagues épidémiques, comme la Bulgarie, la Belgique, l’Espagne et la Pologne, où elle est supérieure à 1,2 an pour les deux sexes », explique l’institut. La France est dans une position intermédiaire avec une baisse de 0,5 an pour les femmes et de 0,6 an pour les hommes. Cependant, en Europe de l’Ouest l’espèce de vie En 2021, alors que l’espérance de vie augmente à nouveau en 2021, contrairement aux Etats-Unis et à l’Europe de l’Est.