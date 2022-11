Ils se révoltent face à la politique sanitaire zéro Covid. Des habitants de Canton, dans le sud de la Chine, ont affronté les forces de l’ordre après le prolongement d’un confinement.

Depuis le mois dernier, une partie des 18 millions d’habitants de cette grande métropole font l’objet de restrictions aux déplacements, en raison d’un rebond épidémique. Le district de Haizhu, où habitent environ 1,8 million de personnes, est celui qui concentre la plupart des cas positifs. Lundi, les autorités ont décidé de prolonger jusqu’à mercredi soir un confinement en vigueur dans la majeure partie du district.

« On ne veut plus de tests », scandent les manifestants

Des vidéos publiées lundi montrent des centaines d’habitants manifester dans la rue. Certains abattent les grandes barrières en plastique qui servent à confiner des immeubles ou des quartiers. Sur d’autres images, des manifestants s’en prennent à des agents en combinaison intégrale de protection blanche.

« On ne veut plus de tests ! », scandent des manifestants, tandis que des objets sont lancés sur les forces de l’ordre. Les manifestations en Chine sont moins fréquentes qu’en Occident et surtout moins médiatisées. Mais les réseaux sociaux font régulièrement l’écho ces derniers mois de scènes d’exaspération de la population face à l’inflexible politique zéro Covid.









Nombre de Chinois se plaignent de ces restrictions inopinées, qui provoquent dans certains cas des pénuries alimentaires et compliquent l’accès aux soins des personnes confinées.