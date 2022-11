La France et le Royaume-Uni ont signé lundi un nouvel accord pour lutter ensemble contre les traversées de migrants dans la Manche, cause de tensions régulières depuis plusieurs années entre Paris et Londres, selon des informations recueillies par l’AFP auprès d’une source du ministère de l’Intérieur français.

Cet accord prévoit notamment que les Britanniques versent 72,2 millions d’euros en 2022-2023 à la France qui, en contrepartie, augmentera de 40 % ses forces de sécurité (350 policiers et gendarmes supplémentaires dont des réservistes) sur ses plages, d’où partent les migrants à destination du Royaume-Uni, selon la déclaration commune des deux pays consultée par l’AFP.