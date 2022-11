Il faisait trop doux ce week-end pour faire baisser sa température morale avec l’actualité du monde. Heureusement 20 Minutes vous livre ce rapide résumé de ces trois derniers jours.

1-Explosion à Istanbul, qualifiée de « vil attentat » par Recep Tayyip Erdogan

Une forte explosion d’origine inconnue s’est produite ce dimanche après-midi dans l’artère commerçante et très fréquentée d’Istiqlal, au cœur d’Istanbul. Le gouverneur a fait état d’au moins six morts et 38 blessés. Le président Erdogan a rapidement dénoncé « un vil attentat ». L’explosion s’est produite peu après 16h00 (13h00 GMT), au moment où la foule dans la rue Istiqlal, lieu de promenade prisé le dimanche des Stambouliotes et des touristes, est particulièrement dense.









1bis-Commémorations des attentats du 13-Novembre ce dimanche

Sept ans après, la Première ministre Elisabeth Borne a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, en observant une minute de silence sur les lieux des attaques à Paris et Saint-Denis.

Le procès historique de ces attentats s’est achevé le 29 juin, au terme de dix mois d’audience. La cour d’assises spéciale de Paris a condamné Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Ses 19 coaccusés (six dont cinq présumés morts étaient jugés en leur absence) ont été condamnés à des peines allant de deux ans d’emprisonnement à la perpétuité.

2-Un mort dans les décombres des immeubles effondrés à Lille

Un corps a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche sous les gravats des deux immeubles mitoyens qui se sont effondrés samedi matin en plein centre de Lille, très probablement celui d’un médecin porté disparu, qui avait emprunté un appartement à des amis pour la nuit.

La victime n’a pas encore été officiellement identifiée, mais selon les secours, tout laisse à penser qu’il s’agit de cet homme, dont la voiture est garée sur place, qui ne s’est pas présenté à ses rendez-vous et dont le téléphone « bornait » dans la zone.

Le centre hospitalier de Calais, où officiait ce médecin, le Dr Alexandre Klein, a publié un communiqué dimanche matin pour faire part de son « décès accidentel ». Il était chef du pôle Santé mentale et addictologie.

3-Ocean Viking : la France « demande à l’Europe de se prononcer » à l’égard de l’Italie

La France a demandé « à l’Europe de se prononcer très rapidement sur les suites à donner » au refus de l’Italie d’accueillir le navire Ocean Viking et ses 230 migrants à bord, a indiqué le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

Vendredi, le bateau ambulance de l’ONG SOS Méditerranée opérant au large de la Libye a débarqué en France des rescapés, une première. Un accueil exceptionnel, par « devoir d’humanité », selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Olivier Véran a critiqué à nouveau dimanche sur BFMTV le refus de l’Italie de l’accueillir, « une décision unilatérale, inacceptable (…) inefficace et injuste de la part de l’actuel gouvernement italien, qui appelle des réponses européennes ».

Bruno Retailleau, candidat à la présidence de LR, a demandé de cesser « les leçons de morale » à l’Italie, tandis que le numéro 1 du RN Jordan Bardella a fustigé SOS Méditerranée, une ONG « qui fait de la politique ».

4-Israël : Grand retour de Netanyahu, désigné pour former le gouvernement

Arrivé en tête des législatives en Israël avec ses alliés d’extrême droite, Benjamin Netanyahu a été officiellement désigné dimanche pour former un gouvernement, une victoire pour l’ex-Premier ministre qui avait juré de retrouver son costume.

Son gouvernement pourrait être le plus à droite de l’histoire d’Israël, ce qui a suscité d’emblée des craintes localement et à l’international. Benjamin Netanyahu a 28 jours pour former son gouvernement, avec un supplément de 14 jours si nécessaire.

Il revient aux affaires malgré son inculpation pour corruption et alors que son procès est en cours.

5-Royaume-Uni : Plus de 40.000 migrants ont déjà traversé la Manche cette année, un record

Le nombre de migrants ayant effectué la périlleuse traversée de la Manche à bord d’embarcations de fortune pour rejoindre le Royaume-Uni a dépassé dimanche la barre des 40.000, un record.

Ce sont 972 personnes qui ont traversé la Manche à bord de 22 petites embarcations samedi, portant le total depuis le début de l’année à 40.885.

Jamais autant de migrants - surtout des Albanais, des Iraniens et des Afghans - n’avaient effectué la dangereuse traversée. Sur toute l’année 2021, 28.526 traversées avaient été recensées. Il s’agissait déjà d’un record.

Les gouvernements conservateurs successifs ont tout envisagé, renonçant à certaines idées illégales ou irréalisables comme repousser les bateaux hors des eaux britanniques avec des vagues artificielles, enfermer les migrants sur des paquebots au large ou les envoyer sur des îles éloignées. Le dernier projet en date, annoncé sous Boris Johnson, prévoit d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda mais ce plan est au point mort.

Le sujet est sujet à tensions avec Paris même si les deux pays ont annoncé vendredi dans un communiqué commun « des progrès » pour trouver un nouvel accord sur la question.