La justice iranienne a inculpé près de 800 personnes pour leur participation à des « récentes émeutes » dans la province méridionale d’Hormozgan, celles d’Ispahan et Markazi (centre), selon Mizan, l’agence de l’Autorité judiciaire et des agences locales. Plus de 2.000 personnes ont été inculpées, dont la moitié à Téhéran, depuis le début des manifestations, il y a deux mois, selon les chiffres fournis par la justice iranienne. L'autorité judiciaire a par ailleurs prononcé la première condamnation à mort liée aux « émeutes ».

Des organisations des droits de l’Homme à l’étranger font état de 15.000 arrestations depuis le début du mouvement, chiffre que démentent les autorités iraniennes. Le directeur général de justice de la province d’Hormozgan, cité dimanche par Mizan, a annoncé l’inculpation de 164 personnes « accusées après les récentes émeutes contre la sécurité » dans cette province.

Les Etats-Unis visés par le régime

« En marge d’une visite au centre de détention de la province d’Hormozgan, le chef provincial de la justice, Mojtaba Ghahremani a annoncé que 164 personnes détenues lors des récents troubles vont être jugées à partir de jeudi, en présence de leurs avocats », a indiqué Mizan. Elles sont accusées de « rassemblement et conspiration contre la sécurité du pays », « propagande contre le régime », « trouble à l’ordre public », « émeutes », « incitation au meurtre », « blessures contre des agents de sécurité » et « dégradation de biens publics »

Par ailleurs, Asadollah Jafari, directeur général de l’Autorité judiciaire de la province d’Ispahan cité samedi soir par l’agence Tasnim, a fait état de 316 affaires liées à des récentes émeutes. Selon lui, 12 inculpés ont déjà été jugés. En outre, 276 personnes ont été inculpées dans la province de Markazi, selon Abdol-Mehdi Mousavi, directeur de la justice de la province, cité par l’agence officielle Irna. En revanche, 100 jeunes détenus lors des récentes émeutes ont été libérés sans procès après avoir signé des engagements de ne plus participer à des « émeutes ».









L’Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, arrêtée trois jours plus tôt par la police des mœurs pour avoir enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique. Les dirigeants iraniens accusent principalement les Etats-Unis, ennemi juré de l’Iran, d’être derrière ces protestations qu’ils qualifient d' « émeutes ».