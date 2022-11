Une forte explosion d’origine inconnue a retenti ce dimanche après-midi dans l’artère commerçante et très fréquentée d’Istiqlal, au cœur d’Istanbul. Le gouverneur a fait état d’au moins quatre morts et 38 blessés. L’explosion s’est produite peu après 16h00 (13h00 GMT), au moment où la foule dans la rue Istiqlal, lieu de promenade prisé le dimanche des Stambouliotes et des touristes, est particulièrement dense.





Breaking: Bomb attack on Istanbul's istiklal street. Video captures moment of terror pic.twitter.com/yS79Sa6NmC — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 13, 2022







Plus tôt, la chaîne de télévision privée NTV indique qu’il y a « au moins cinq à dix blessés » et montre un déploiement des secours et de la police. La zone a été évacuée. Selon les images diffusées par les réseaux sociaux du moment de l’explosion, celle-ci est entendue de loin, accompagnée de flammes et déclenche aussitôt un mouvement de panique.

Un large cratère noir est également visible sur ces images, ainsi que plusieurs corps à terre à proximité. La rue Itstiqlal avait déjà été touchée par le passé lors d’une campagne d’attentats en 2015-2016 qui avait notamment visé Istanbul. Revendiquée par le groupe Etat islamique, elle avait fait près de 500 morts et plus de 2.000 blessés.