Guerre en Ukraine EN DIRECT : La police tente toujours de déminer les pièges dans Kherson libérée…

09h17 : Des négos ? Quelles négos ?

Interrogé samedi sur les informations selon lesquelles Washington aurait commencé à faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu’il envisage des négociations avec Moscou, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité de Joe Biden, a remarqué que la Russie continuait à avoir des « revendications farfelues » sur le territoire de son voisin.

« L’Ukraine est le parti de la paix dans ce conflit et la Russie est le parti de la guerre » et « notre position reste la même que par le passé et fondamentalement, elle est en étroite consultation et en soutien du président Zelensky », a dit Jake Sullivan, jugeant que « si l’Ukraine choisissait d’arrêter de se battre […] ce serait la fin de l’Ukraine ».

Volodymyr Zelensky a répété cette semaine que la première condition pour une négociation était le retrait complet des troupes russes, entrées le 24 février en Ukraine.