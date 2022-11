Le Nevada vient d’apporter une victoire décisive à Joe Biden pour la suite de sa présidence. Le parti démocrate a en effet remporté samedi le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat des Etats-Unis.

Quatre jours après les élections de mi-mandat, les médias américains ont déclaré la victoire de la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto dans l’Etat clé du Nevada. La sortante a battu de justesse Adam Laxalt, un candidat soutenu par l’ancien président Donald Trump, selon des chaînes de télévision américaines.

🔴 Ça y est, les démocrates ont la majorité au Sénat avec la victoire projetée de Catherine Masto Cortez dans la Nevada. Minimum 50 sièges et potentiellement 51 avec la Géorgie le 6 décembre. https://t.co/BdUQV9zuYs pic.twitter.com/G9msTqkciT — Philippe Berry (@ptiberry) November 13, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sa réélection porte à 50 sur 100 le nombre d’élus démocrates au Sénat, ce qui permet au parti de Joe Biden de garder la main sur la chambre haute du Congrès. En vertu de la Constitution, la vice-présidente Kamala Harris a en effet le pouvoir de départager les sénateurs. Les démocrates pourraient en outre encore gagner un siège dans l’Etat de Géorgie, où un second tour sera organisé le 6 décembre.

Vers une Chambre des représentants républicaine

Les républicains semblent toutefois en mesure de redevenir majoritaires à la Chambre des représentants. Ils devraient s’en servir pour lancer de nombreuses enquêtes parlementaires sur l’actuelle administration.

Mais sans le Sénat, ils ne pourront pas adopter de lois contraires aux objectifs de Joe Biden, notamment sur l’avortement ou le climat, ni bloquer ses nominations de juges, ambassadeurs et responsables gouvernementaux. De plus, leur victoire s’annonce nettement plus courte qu’annoncée. La chaîne NBC News projetait samedi matin une frêle majorité de cinq sièges pour les républicains avec 220 élus contre 215 pour les démocrates. Près de 20 scrutins n’ont cependant toujours pas donné leur verdict.

Les résultats décevants des Républicains font monter l’agitation parmi leurs élus. Dans une lettre révélée par Politico, plusieurs sénateurs trumpistes demandent ainsi de reporter le vote pour élire leur chef au Sénat prévu la semaine prochaine, semblant défier le ténor Mitch McConnell qui souhaite être reconduit à ce poste. « Nous sommes tous déçus qu’une "vague rouge" (la couleur de leur parti) ne se soit pas concrétisée », écrivent-ils en souhaitant ouvrir un débat à ce sujet.

La fin des illusions républicaines pour le Sénat représente également un revers pour Donald Trump. Déjà, vendredi, les démocrates l’avaient emporté en Arizona, où le sortant Mark Kelly avait battu le républicain Blake Masters, qui avait reçu le soutien appuyé de l’ex-chef d’Etat, et qui n’a toujours pas reconnu sa défaite. Piqué par ce revers, qui s’ajoute à d’autres échecs de ses poulains, Donald Trump a de nouveau crié à la « fraude électorale » refusant d’admettre le verdict des urnes, comme il le fait depuis sa défaite à la présidentielle de 2020.

Même si son influence sur le parti républicain reste indéniable, il sort de fait fragilisé des élections de mi-mandat et semble vouloir agir vite pour couper l’herbe sous le pied de ses rivaux. Parmi eux figure le gouverneur de Floride Ron DeSantis, réélu triomphalement et nouvelle star de la droite dure.