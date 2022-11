Après cinq longues années de rénovation, l’horloge la plus célèbre du monde sortira officiellement de son silence dimanche et recommencera à donner l’heure aux Londoniens. Big Ben, qui domine le parlement britannique, va ainsi retrouver son rythme habituel après le nettoyage minutieux de plus de 1.000 pièces qui la composent. La date coïncide avec le « Remembrance Sunday », fêté le dimanche qui suit le 11 novembre pour célébrer l’armistice de la Première guerre mondiale.

En cinq ans, l’horloge a sonné à quelques rares occasions grâce à un mécanisme électrique de substitution, comme récemment pour les funérailles de la reine Elizabeth II décédée le 8 septembre. Juchées au sommet de la tour Elizabeth - 96 mètres de haut –, les cloches sont protégées par un filet extérieur pour empêcher les chauve-souris et les pigeons de s’engouffrer dans le beffroi.

Une méthode traditionnelle

« C’est le son de Londres qui est de retour », affirme l’horloger Ian Westworth, 60 ans, qui finalise les derniers tests. Pendant les travaux, diverses pièces des cloches ont été nettoyées et repeintes, mais les cloches en elle-mêmes n’ont pas bougé. Big Ben est tellement imposante que la déplacer nécessiterait de détruire le plancher de la tour. La tâche la plus difficile des travaux a été de retirer le mécanisme de l’horloge, lourd de 11,5 tonnes et datant de 1859, afin d’en nettoyer les rouages.

Avant la rénovation, les horlogers vérifiaient l’exactitude de l’heure avec des téléphones. Désormais, l’horloge est calibrée par GPS grâce au Laboratoire national de physique. Mais la méthode pour ajuster l’heure reste très traditionnelle : des anciennes pièces de monnaies sont utilisées pour ajouter ou retirer du poids aux gigantesques ressorts de l’horloge, permettant de gagner ou perdre une seconde.