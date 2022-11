La coopération entre les autorités françaises et Frontex va se poursuivre l’an prochain. Interrogée devant les sénateurs français jeudi, Aija Kalnaja, la directrice exécutive de l’agence européenne de surveillance des frontières a confirmé que la surveillance aérienne continuera en 2023. Cette opération avait été mise en place il y a près d’un an, à la suite d’un naufrage dans la Manche qui avait coûté la vie à au moins 27 migrants.

Le travail de Frontex mis en cause

Frontex a été mise en cause dans plusieurs enquêtes journalistiques et dans un rapport de l’Office européen de la lutte contre la fraude (Olaf), pour son rôle dans des renvois illégaux de migrants par les garde-côtes grecs, lorsqu’elle était sous la direction de Fabrice Leggeri, qui a démissionné en avril dernier.

Cette année, le nombre de retours de migrants illégaux dans leur pays d’origine a augmenté « de façon significative », selon la nouvelle directrice lettone de Frontex.









Avec 21.000 retours, dont plus de 12.000 forcés et plus de 7.000 volontaires, ce nombre s’inscrit en hausse de 30 %. « Il faut conclure des accords de réadmissions avec les pays d’origine », a préconisé Aija Kalnaja. Frontex, dont le mandat a été renforcé en 2019, est l’agence de l’Union européenne dotée du plus gros budget.