Le gouvernement français, qui a suspendu ce jeudi l'accueil prévu cet été de 3.500 réfugiés actuellement en Italie, a annoncé l’évacuation sanitaire de quatre passagers à bord de l’Ocean Viking, bloqué en Méditerranée avec 234 migrants à bord. Selon l’ONG SOS Méditerranée qui affrète le bateau, il s’agit de trois migrants et d’un accompagnant. Plus tôt, le navire humanitaire avait effectivement demandé « l’évacuation sanitaire urgente » de trois personnes, qui sont « dans un état de santé grave et ont besoin d’une prise en charge hospitalière ».

« L’un des patients est instable et ne réagit pas aux soins prodigués à bord depuis le 27 octobre. Les deux autres ont subi des blessures en Libye qui, en raison du long délai de traitement, risquent maintenant d’avoir des conséquences négatives à long terme », a précisé une porte-parole de l’ONG.









SOS Méditerranée a envoyé sa demande aux autorités françaises via les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) et cette requête a été « prise en considération », selon l’ONG dont le siège est à Marseille.

Un tiers des passagers seront « relocalisés » en France

Le navire est remonté désormais au large des côtes corses et se trouve selon le site Marine Traffic au large d’Aléria. Et dans la foulée, Gérald Darmanin a annoncé à la sortie du Conseil des ministres que le navire serait accueilli vendredi à Toulon, dans le sud de la France. Un tiers des passagers seront « relocalisés » en France, a également fait savoir le ministre de l’Intérieur, avant de dénoncer le « choix incompréhensible » de l’Italie de ne pas accueillir l’Ocean Viking, qui compte à son bord 231 migrants toujours bloqués en Méditerranée.

« J’ai bien précisé, à la demande du président de la République, que c’est à titre exceptionnel que nous accueillons ce bateau, au vu des quinze jours d’attente en mer que les autorités italiennes ont fait subir aux passagers », a déclaré le ministre à l’issue du Conseil des ministres. Ceux qui ne répondront pas aux critères de demandeurs d’asile « seront reconduits directement », a-t-il précisé.