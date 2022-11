Les images du parc Disneyland de Shanghai subitement confiné et les touristes bloqués à l’intérieur jusqu’à ce qu’ils aient été testés négatifs, ou encore celles de l’usine d’iPhone de Zhengzhou ont fait le tour du monde. Au printemps dernier, c’étaient les habitants de Shanghai hurlant leur ras-le-bol à leurs fenêtres. En vigueur depuis près de trois ans, la politique Zéro Covid de la Chine a de plus en plus de mal à passer auprès de la population. Car la population est testée quai quotidiennement. Au moindre cas détecté, des quartiers, voire des villes entières se retrouvent confinés, et les cas positifs mis en quarantaine.

Et cela n’est pas sans conséquence sur l’économie, dont les statistiques concernant les exportations, les prix à la production et l’activité manufacturière sont toutes dans le rouge. Même le nombre de milliardaires chinois en pâtit. C’est dire ! Leur nombre connaît sa plus forte baisse en vingt-quatre ans, selon le classement établi par le cabinet Hurun.

Pourtant, aucun changement ne semble se profiler à l’horizon. Ce week-end, les autorités sanitaires ont martelé que la politique Zéro Covid continuerait à être appliquée « indéfectiblement ». Voici un retour sur l’actu du Covid-19 en Chine en « 5Q ».