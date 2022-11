Paris est en train de revoir sa diplomatie vis-à-vis de Caracas. Emmanuel Macron et le président du Venezuela Nicolas Maduro ont en effet eu un bref échange lundi dans les couloirs de la COP27 à Charm el-Cheikh, selon des images remises par la présidence vénézuélienne.

Pour justifier cette rencontre, l’Elysée a indiqué mardi soir vouloir relancer les négociations entre le gouvernement de Nicolas Maduro et l’opposition, gelées depuis l’échec du dernier processus en octobre 2021 à Mexico. « On essaie de créer une dynamique pour la reprise des négociations ». Emmanuel « Macron tente de l’accompagner. C’est la raison pour laquelle il a très brièvement salué Maduro », a expliqué la présidence française.

L’Elysée note que le contexte a évolué

Paris ne reconnaît pas officiellement Nicolas Maduro comme président du pays sud-américain et la position de la France reste pour l’heure inchangée, a tenu à souligner l’Elysée, tout en relevant que le contexte avait évolué avec « une reconfiguration politique » en Amérique latine et un assouplissement de la position américaine vis-à-vis de Caracas.

Ces commentaires ont en outre lieu quelques jours avant la tenue du Forum de Paris sur la paix, vendredi et samedi, dont la cinquième édition mettra l’accent sur l’Amérique latine. Outre la présence du président colombien Gustavo Petro et de l’argentin Alberto Fernandez, le forum prévoit d’accueillir des pourparlers entre « négociateurs vénézuéliens », selon l’organisation.

Une dynamique jugée « porteuse » par l’opposition

Le Forum cherche à « apporter un soutien politique » au processus de Mexico en « recevant » des délégués du gouvernement et de l’opposition, a indiqué Justin Vaïsse, directeur général du Forum. En Égypte, Nicolas Maduro a informé Emmanuel Macron qu’il enverrait à Paris le président de l’Assemblée nationale Jorge Rodriguez qui a dirigé la délégation officielle dans les négociations au Mexique. Une source de l’opposition vénézuélienne a pour sa part confirmé la présence de Gerardo Blyde et a estimé que cet événement pourrait servir de prélude à la reprise du dialogue entrepris au Mexique. « On est dans une dynamique porteuse avec beaucoup de potentiel qu’il faut concrétiser et sur cette base que nous verrons comment on fait bouger notre position » vis-à-vis du régime de Nicolas Maduro, a-t-elle ajouté.

L’Elysée a par ailleurs mis en avant le fait que la France s’est toujours efforcée de maintenir le dialogue avec toutes les parties : l’ambassade française a été maintenue à Caracas et Paris n’a pris « que des sanctions individuelles contrairement à l’administration "trumpienne" ». En 2019, les Etats-Unis avaient imposé une série de sanctions, dont un embargo sur le pétrole. Mais avec l’augmentation des prix de l’énergie et la pression migratoire, Washington semble disposé à revoir sa position.