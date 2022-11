Un coup de téléphone pour réaffirmer l’alliance avec Israël. Lundi, Joe Biden a appelé Benjamin Netanyahou lundi « pour le féliciter de la victoire de son parti. »

Durant cet appel, le président américain a « souligné son soutien sans faille à la sécurité d’Israël », a rappelé la porte-parole de la présence américaine, indiquant que la Maison-Blanche allait « suivre de près le processus de formation du gouvernement ».

Une alliance « plus forte que jamais »

Avec 64 sièges, le bloc de droite mené par Benjamin Netanyahou, déchu du pouvoir en juin 2021 après 12 ans de règne continu, est arrivé en tête des législatives du 1er novembre.

L’homme politique israélien a lancé les tractations avec ses alliés en vue de former un gouvernement qui pourrait être le plus à droite de l’histoire d’Israël.









Le chef du Likoud a confirmé l’échange. « Le président Biden a appelé pour me féliciter (…) et a déclaré que l’alliance entre Israël et les Etats-Unis était plus forte que jamais », a indiqué Benjamin Netanyahou dans un communiqué. « Je lui ai dit que nous pouvions obtenir davantage d’accords de paix, et aussi faire à la menace d’une agression iranienne », a assuré l’Israélien.