Guerre en Ukraine EN DIRECT : Pyongyang rejette les accusations américaines sur des livraisons d’armes à Moscou…

08h04 : Les Russes utilisent l’énergie comme « une arme de guerre », déplore Lesia Vasylenko

La députée ukrainienne d’opposition, en visite à Paris pour rencontrer des parlementaires français, est revenue au micro de France Info sur l’actualité de son pays en ce 258e jour de conflit. « L’énergie (…) est utilisée comme une arme de guerre », confirme la parlementaire, comme le « blé » auparavant.

« On doit préparer de l’eau à la maison. On doit se préparer avec des moyens technologiques modernes qui sont disponibles comme des générateurs portables, comme des batteries additionnelles pour les outils qu’on utilise à la maison », détaille Lesia Vasylenko, venue à Paris pour rendre compte du conflit et demander une aide financière pour se renforcer militairement.