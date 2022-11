Londres a réclamé, ce lundi, que Bruxelles débloque l’accès aux programmes de recherche scientifique européens pour les chercheurs britanniques comme le prévoit l’accord de commerce post-Brexit. C’est le message que doit faire passer le secrétaire d’Etat britannique pour l’Europe Leo Docherty à l’occasion de l’Assemblée parlementaire de partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui se déroule aujourd’hui à Londres.

Cette assemblée regroupe des élus du Parlement européen et de celui du Royaume-Uni, dont la mission est de suivre l’application de l’accord de commerce et de coopération qui établit les règles dans les relations entre les deux parties depuis le Brexit.

« Le Royaume-Uni ne peut pas attendre plus longtemps »

« La participation du Royaume-Uni serait du gagnant-gagnant pour le Royaume-Uni et l’UE, mais le Royaume-Uni ne peut pas attendre plus longtemps », doit déclarer Leo Docherty, d’après des extraits de son discours transmis à la presse. « L’approche européenne entraîne une incertitude intolérable pour nos chercheurs et nos entreprises », doit-il insister.









Londres considère que ce retard est une violation de l’accord post-Brexit et a entamé des consultations officielles avec Bruxelles comme le prévoient les dispositions du règlement des différends de l’accord. A l’inverse, dans son discours, Leo Docherty devrait saluer la coopération entre l’UE et le Royaume-Uni dans la réaction à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.