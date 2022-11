Le pape veut continuer de jouer la carte de la transparence sur les questions liées à la pédophilie. « Nous travaillons du mieux possible » pour lutter contre la pédocriminalité dans l’Eglise, a ainsi assuré dimanche François, tout en déplorant que certains « n’y voient pas encore clair » au sein de l’institution.

« Pour un prêtre, l’abus (sexuel) est comme aller contre sa nature sacerdotale et contre sa nature sociale. C’est pourquoi c’est une chose tragique et nous ne devons pas cesser » de combattre ce fléau, a déclaré le pape au cours d’une conférence de presse dans l’avion le ramenant de Bahreïn. « C’est un processus en cours que nous menons avec courage et tout le monde n’a pas ce courage », a-t-il ajouté.

Eviter « la tentation du compromis »

« Certaines choses ont été cachées, avant le scandale de Boston on changeait les personnes (on déplaçait les prêtres). Maintenant, tout est clair et nous avançons sur ce sujet », a-t-il ajouté, faisant allusion à la série de révélations au début des années 2000 aux Etats-Unis.

Malgré « la tentation du compromis », « la volonté de l’Église est de tout clarifier » a-t-il encore assuré, estimant que « l’Église doit avoir honte des mauvaises choses, tout en remerciant Dieu pour les bonnes choses qu’elle a faites ». Le pape était interrogé sur la possibilité de rendre publiques les sanctions canoniques pour davantage de transparence.