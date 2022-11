Un avion de ligne s’est abîmé dimanche dans le lac Victoria, en Tanzanie, en raison du mauvais temps, peu avant d’atterrir dans la ville de Bukoba, dans le nord-ouest du pays, a indiqué la police, ajoutant que des opérations de sauvetage étaient en cours.

« Il y a eu un accident d’un avion (de la compagnie) Precision Air qui est tombé dans l’eau à une centaine de mètres de l’aéroport », a déclaré le commandant de la police régionale William Mwampaghale aux journalistes à l’aéroport de Bukoba.

Des opérations en cours pour « secourir les passagers »

Aucune information n’était immédiatement disponible concernant le nombre de passagers à bord de l’avion, mais les médias locaux ont indiqué qu’environ 49 personnes étaient inscrites sur le vol parti de Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, en direction de Bukoba, une ville située au bord du lac.

« La situation est sous contrôle car les équipes de sécurité travaillent dur pour secourir les passagers », a ajouté le commandant Mwampaghale.

Precision Air, qui est la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, a publié une brève déclaration confirmant l’accident. « L’équipe de secours a été dépêchée sur les lieux et plus d’informations seront publiées dans deux heures », a indiqué la compagnie aérienne.

L’accident survient cinq ans après la mort de onze personnes lorsqu’un avion appartenant à une société de safari s’était écrasé dans le nord de la Tanzanie.