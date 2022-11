Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Ce week-end est principalement marqué par les aveux de Téhéran sur ses livraisons de drones à Moscou. Diplomatiquement, ceux-ci marquent encore un peu plus le rapprochement entre la Russie et l’Iran entamé ces derniers mois, face à une Ukraine largement soutenue par les Etats-Unis et l’UE, et alors que la Chine se tient à l’écart de toute implication directe dans la guerre.