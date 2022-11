8h02 : L’Otan trouve « inacceptable » que l’Iran fournisse des drones et des missiles à la Russie

La fourniture de drones et celle éventuelle de missiles balistiques par l’Iran à la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine est « inacceptable », a déclaré jeudi le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg. Kiev et les Occidentaux accusent Téhéran de fournir d’ores et déjà des drones de combat à Moscou, ce que les deux pays nient.

« Nous voyons l’Iran proposer des drones et envisageant des livraisons de missiles balistiques à la Russie », a déclaré Jens Stoltenberg lors d’une conférence de presse à Istanbul. « C’est inacceptable. Aucun pays ne devrait fournir un soutien à Moscou dans cette guerre illégitime », a-t-il ajouté.

Selon Kiev, 400 drones iraniens ont d’ores et déjà été utilisés pour frapper des installations civiles en Ukraine, et Moscou en a commandé environ 2.000.