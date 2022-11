Une roquette tirée de Gaza vers Israël, selon l'armée

Une roquette de la bande de Gaza a été tirée jeudi soir vers le territoire israélien, avant d’être interceptée par le système antimissile, a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

Ce tir, le premier depuis les hostilités ayant opposé en août l’armée israélienne au Jihad islamique dans la bande de Gaza, intervient peu de temps après l’annonce des résultats des législatives en Israël ayant donné la victoire à l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Poussée des violences

Ce tir de roquette de l’enclave palestinienne, contrôlée par le Hamas et soumise depuis 15 ans à un strict blocus israélien, n’a pas été revendiqué et n’a fait ni dégât ni blessé. L’armée a affirmé un peu plus tard que trois autres roquettes ont été tirées de la bande de Gaza jeudi soir sans atteindre le territoire israélien.

Ces tirs surviennent dans un contexte d’une poussée des violences liées au conflit israélo-palestinien en Cisjordanie occupée, où un commandant de la branche armée du Jihad islamique, a été tué jeudi par l’armée israélienne.