Jair Bolsonaro joue l’apaisement. Le président brésilien a demandé mercredi à ses partisans de « débloquer les routes » « pour le bien de [la] nation », tout en soutenant les « manifestations légitimes » qui se sont multipliées après sa défaite, d’une courte tête, au second tour de la présidentielle dimanche face à Lula.

« Je vous lance un appel : débloquez les routes. Cela ne me paraît pas faire partie des manifestations légitimes », a déclaré le chef de l’Etat dans une vidéo diffusée sur Twitter. « D’autres manifestations qui se tiennent dans tout le Brésil, dans d’autres endroits, font partie du jeu démocratique, elles sont les bienvenues », a-t-il ajouté. « Protestez d’une autre manière, dans d’autres lieux, c’est très bien ».

Bolsonaro promet de « respecter la Constitution »

Des milliers de bolsonaristes se sont rassemblés mercredi devant des lieux de commandement militaire pour réclamer une intervention de l’armée à la suite de la défaite de leur chef de file face à l’ancien président Lula (2003-2010). Ces manifestations sont survenues au lendemain de l’autorisation donnée par Jair Bolsonaro pour faire la transition avec l’équipe de Lula, sans toutefois mentionner sa défaite ni féliciter son adversaire.

Il a promis de « respecter la Constitution », et s’il a demandé que les manifestations restent « pacifiques », sans mettre à mal le « droit d’aller et venir », il les a aussi justifiées en les attribuant à un sentiment d' « injustice » lié au processus électoral. Auparavant, pendant deux jours, le président avait maintenu le suspense quant à sa réaction en gardant le silence, une attitude qui a, selon ses critiques, alimenté les manifestations et les blocages de routes dans la plupart des Etats du Brésil.