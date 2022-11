Un nouveau pays a fait son apparition sur les réseaux sociaux ces derniers jours : le Listenbourg. « Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays », a moqué un internaute, carte du pays à l’appuie. Des milliers de personnes ont renchéri : « Vous n’avez pas été à l’école ceux qui ne connaissent pas ce pays ? »





Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU — Gas🅿️ardo (@gaspardooo) October 30, 2022



Non, vous n’avez rien raté dans vos cours d’histoire-géographie en bavardant avec le voisin. Et non, la péninsule ibérique ne s’est pas soudainement prolongée en ce dernier week-end d’octobre. Le Listenbourg a été inventé de toutes pièces sur les réseaux sociaux. Et en seulement quelques jours il est déjà très connu.

Tout part d’une blague. Ces dernières années, de nombreux youtubeurs ou encore tiktokeurs s’amusent à réaliser des micros-trottoirs. Le principe est simple : poser une ou plusieurs questions à différentes personnes interpellées dans la rue. Parmi les centaines de vidéos de ce type publiées sur les réseaux sociaux, une certaine catégorie rencontre un franc succès : les questions de géographies posées aux Américains. De nombreuses réponses sont totalement fausses, ce qui amuse beaucoup les Français. A la question, quelle est la capitale de l’Europe, certaines répondent la France.









L’internaute à l’origine de la création du Listenbourg a voulu se moquer de ce faible niveau en géographie. Mais la publication de cette carte de l’Europe, le 30 octobre dernier sur Twitter, a enflammé la toile. Certains ont créé des comptes sur les réseaux sociaux : Ministère extérieur du Listenbourg, Ambassade du Listenbourg… Une page wikipédia, un drapeau, un hymne et même une carte des régions ont été inventés. Certains vont même jusqu’à publier des clichés de leurs dernières vacances dans le pays.

Les personnalités s’en emparent

Et il n’y a pas que les internautes qui s’amusent de cette invention. Le compte officiel des Jeux olympiques 2024 a réagi : « Le nombre de délégations olympiques pour #Paris2024 passe de 206 à 207 avec l’arrivée du Listenbourg. Bienvenue l’ekip ✨ »





— Paris 2024 (@Paris2024) October 31, 2022



Et ce ne sont pas les seuls à surfer sur cette tendance. Le compte tiktok de la course nautique la Route du Rhum a annoncé la participation d’un skipper du Listenbourg. De son côté, l’ancien candidat à la présidentielle, Jean Lassalle, a posté : « J’étais hier à la fête de l’agriculture au #listenbourg. Merci aux éleveurs de m’avoir permis de visiter un des derniers ateliers de fabrication de laine artisanale du pays. » Les marques en profitent également. Innocent a publié : « Flash info : nos jus sont maintenant disponibles au Listenbourg. »

Certains internautes ont même imaginé la réaction des Américains s’ils se rendaient compte de cette blague. Des montages ont été réalisés, mettant en scène un présentateur de la chaîne américaine Fox News présentant le Listenbourg.