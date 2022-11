La matinée a commencé au son strident d’une alerte au raid aérien pour les habitants de l’île sud-coréenne d’Ulleungdo, qui ont ensuite dû se réfugier dans des bunkers. En cause, le franchissement par un missile balistique nord-coréen de la frontière maritime entre les deux Corées, au beau milieu d’une escalade militaire. Qui a lancé quoi ? Pourquoi ce regain de tensions ? Comment a réagi la communauté internationale à ces nouvelles provocations ? 20 Minutes fait le point sur ces tirs de missiles dans la péninsule coréenne.

Sud ou Nord, quelle Corée a tiré la première ?

Pyongyang s’est levée avec des intentions belliqueuses, ce mercredi. D’abord, la Corée du Nord a lancé quatre missiles balistiques de courte portée à 6h51 (22h51 à Paris), selon l’armée sud-coréenne, puis trois autres deux heures plus tard. C’est lors de ce deuxième tir qu’un missile s’est écrasé en mer, provoquant l’alerte à Ulleungdo. Dix autres missiles ont été tirés à 9h12, soit un total de 17 missiles balistiques en moins de trois heures. L’armée sud-coréenne a aussi déclaré qu’un missile s’était écrasé en mer à seulement 57 kilomètres de Sokcho, une ville sud-coréenne proche de la frontière, sans indiquer si c’était le même qui était responsable de l’alerte aérienne. Qu’un missile balistique de courte portée tombe aussi près des eaux territoriales sud-coréennes est une première depuis la fin de la guerre de Corée.

En réaction, la Corée du Sud a tiré trois missiles air-sol près de la frontière maritime. Mais le Nord, décidé à avoir le dernier mot, a répliqué en procédant en plein déjeuner à une centaine de tirs d’artillerie depuis la province de Kangwon vers la « zone tampon » instaurée en 2018. Avant de lancer une nouvelle salve de six missiles sol-air « en direction de l’Est et de l’Ouest », a précisé l’état-major sud-coréen.

D’où vient ce regain de tension ?

On ne va pas vous refaire l’histoire de la guerre de Corée, terminée en 1953 et censée être soldée depuis. L’histoire des deux Corées est pleine de rapprochements et de tensions, mais 2018 avait été une année d’espoir. Equipe commune aux Jeux olympiques en hockey sur glace féminin, multiples rencontres entre les dirigeants, déclaration commune sur la fin de la guerre, instauration de la zone tampon et déminage de la frontière côté Sud… En 2021, les deux pays annonçaient même le rétablissement de leurs canaux de communication.

Mais depuis, tout a dérapé. En janvier 2022, Pyongyang a lancé plusieurs missiles, avant de tester un missile balistique intercontinental fin mars. L’arrivée au pouvoir à Séoul d’un président conservateur, Yoon Suk-yeol, n’augurait pas non plus d’un apaisement venu du Sud.

De son côté, Kim Jong-un a continué à multiplier les tirs de missiles, faisant grandir les inquiétudes sur des tests nucléaires. Et à dénoncer la proximité entre la Corée du Sud et les Etats-Unis : alors que Séoul et Washington organisent actuellement le plus grand exercice aérien conjoint de leur histoire, baptisé « Tempête vigilante », Pyongyang a qualifié les exercices de ce mercredi d’agressifs et provocants, y voyant une référence à l’opération « Tempête du désert ». Ces manoeuvres américano-sud-coréennes suscitent effectivement la colère de Pyongyang qui les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire. Kim Jong-un utilise cet argument pour défendre ses lancements de missiles, les qualifiant de « contre-mesures » nécessaires face à ce qu’il considère être une agression américaine.

Est-on à un tournant des relations entre les deux Corées ?

Le président sud-coréen a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité au sujet des tirs de cette semaine, considérant que le franchissement de la ligne maritime par un missile constituait une « invasion territoriale de fait ». Il a, en outre, ordonné des mesures « rapides et sévères afin que la Corée du Nord paie un prix fort pour ses provocations ». « Toutes les parties de ce conflit doivent éviter de prendre des mesures quelconques susceptibles de provoquer une montée des tensions », a appelé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Mais les appels au calme risquent de ne pas faire long feu. « Aussi longtemps que je me souvienne, la Corée du Nord n’a jamais procédé à une telle provocation lorsque la Corée du Sud et les Etats-Unis menaient des manœuvres conjointes, a décrit à l’AFP Park Won-gon, professeur à l’université Ewha. Pyongyang semble avoir achevé sa plus puissante (mesure de) dissuasion. C’est une grave menace. Le Nord semble également confiant dans ses capacités nucléaires. »

Reste que la Corée du Nord a adopté une nouvelle doctrine en septembre, rendant « irréversible » son statut de puissance nucléaire, et mettant de fait fin aux négociations autour de ses programmes d’armements illégaux. « La Corée du Nord est un Etat paria », estime auprès de l’AFP Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul. Selon lui, Pyongyang a développé ses programmes d’armement « en premier lieu en raison des intentions agressives du régime de Kim envers Séoul, et non de ce que Washington fait ou ne fait pas ».