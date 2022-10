Après les humains, c’est au tour des volailles d’être confinées. En Angleterre, à partir du 7 novembre, pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, les propriétaires seront contraints de « garder leurs oiseaux en intérieur » et devront « suivre de strictes mesures de biosécurité afin de les protéger contre la maladie, quelle que soit leur espèce ou leur taille », précise le ministère de l’Environnement dans un communiqué.

La décision annoncée lundi étend le confinement déjà en vigueur dans plusieurs régions anglaises, alors que le risque de grippe aviaire parmi les oiseaux sauvages a été établi comme étant « très élevé » par les autorités sanitaires.

Un risque de transmission à l’homme via la consommation jugé « négligeable »

« Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais c’est la meilleure manière de protéger vos oiseaux de cette maladie hautement infectieuse », a indiqué la vétérinaire en cheffe britannique Christine Middlemiss.

Ces douze derniers mois, le Royaume-Uni a connu la plus importante épizootie de la maladie que le pays ait jamais connue. Depuis début octobre 2022, elle a été détectée dans plus de 70 installations et de multiples cas ont été signalés chez des oiseaux sauvages.









Le risque de transmission à l’homme via la consommation de viande ou d’œufs contaminés est quant à lui jugé « négligeable ».