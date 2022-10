Une page se tourne pour le Brésil. Dimanche soir, l’ancien président et candidat, Lula, a battu le président sorrtant Jair Bolsonaro dans les urnes. Avec 50,9 % des voix, contre 49,1 % pour son adversaire d’extrême droite, le prochain chef d’Etat brésilien ouvre une nouvelle ère. Celle d’un président « qui va respecter les institutions, l’Etat de droit, qui ne fera pas d’appel à la violence ni de déclarations racistes, homophobes ou pour la déforestation », estime Juliette Dumont, maîtresse de conférences en Histoire contemporaine à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine et chercheuse au Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques (Creda), interrogée par 20 Minutes. Brasilia sort de quatre années sombres, mais dans quelle direction ? Que va changer cette accession au pouvoir pour le Brésil, mais aussi pour l’Amérique latine ?

Que va changer l’arrivée de Lula au pouvoir pour le Brésil ?

Ce changement de chef d’Etat est synonyme d’un « premier pas nécessaire » pour sauver les institutions brésiliennes, estime Juliette Dumont, « mais pas suffisant ». C’est un « président qui va parler à tous les habitants, pas seulement ses partisans, quelqu’un qui peut amener une reconsolidation des institutions démocratiques et non un discours de haine », insiste-t-elle. Lula a en effet promis, pendant son discours de victoire, de « gouverner 215 millions de Brésiliens, et pas seulement ceux qui ont voté pour [lui]. Il n’y a pas deux Brésil, nous sommes un seul peuple, une seule nation ». Il a par ailleurs insisté sur l’importance de « l’unité » de son pays. Toutefois, si ce mandat « n’est pas suivi sur l’Etat de droit, le système fiscal, les institutions, il y a fort à parier que Bolsonaro pourrait à nouveau triompher dans quatre ans », prévient la chercheuse au Creda.

Lula a aussi plaidé pour « un Brésil égalitaire, un Brésil pour tous, dont la priorité est donnée aux personnes qui en ont le plus besoin ». Il remet également l’action sociale au cœur de son engagement et promet « d’éliminer à nouveau la faim » alors que 33 millions de Brésiliens sont en insécurité alimentaire. Il veut également mettre l’accent sur la construction de logements sociaux, redonner à l’éducation, la santé, de véritables moyens. Le climat sera aussi une de ses priorités : « Le Brésil est prêt à reprendre son leadership dans la lutte contre la crise climatique (…) Le Brésil et la planète ont besoin d’une Amazonie en vie », a-t-il affirmé.

« Mais où va-t-il trouver l’argent ? », s’inquiète Juliette Dumont. Quels moyens d’action va pouvoir trouver le prochain président de gauche pour appliquer ses ambitions ? La question budgétaire est en effet compliquée après quatre années de bolsonarisme dont la politique néo-libérale a apporté moins de recettes. La distribution d’une aide de 600 reis, soit un peu près 150 euros, par habitant a également coûté cher à l’Etat brésilien. Outre les caisses vides, Lula l’a emporté grâce à une coalition de dix partis politiques, dont des politiques de centre-droit qui n’iront pas nécessairement dans son sens pour toutes ces questions sociales. D’autant « qu’il n’a pas la majorité au congrès, loin de là », souligne Juliette Dumont.

Un retour du Brésil sur la scène internationale ?

Le retour de Lula est indéniablement salué sur la scène internationale. De Washington à Moscou, en passant par Paris ou Bruxelles, de nombreux pays ont applaudi cette victoire. Dans un tweet, le président français Emmanuel Macron a ainsi accueilli chaleureusement la victoire de Lula, souhaitant « renouer le lien d’amitié » entre Paris et Brasilia. Le Brésil va ainsi retrouver sa stature diplomatique qu’il avait perdue pendant les années Bolosnaro. « Aujourd’hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour, il est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria dans le monde », s’est targué Lula. « Depuis le XXe siècle, le Brésil a toujours eu une diplomatie et une politique extérieure puissante, ce retour est donc une bonne nouvelle, particulièrement dans le contexte actuel où le multilatéralisme doit être renforcé », abonde Juliette Dumont.

L’action pour le climat sera aussi un geste fort redorer le blason du Brésil. La Norvège a d’ailleurs déjà annoncé reprendre son aide financière massive pour protéger l’Amazonie de la déforestation. « Concernant Lula, on note que, pendant la campagne, il a mis l’accent sur la préservation de la forêt amazonienne et la protection des populations indigènes d’Amazonie », a déclaré le ministre norvégien de l’Environnement, Espen Barth Eide à l’AFP. En effet, Lula « ça ne peut être que mieux, estime Juliette Dumont. Mais il n’est pas non plus l’écologiste le plus avancé, si ses précédents mandats ont été marqués par une baisse de la déforestation, il y a beaucoup à redire sur le parti des travailleurs, notamment concernant les terres indigènes », nuance-t-elle.

Plus largement, c’est toute l’Amérique latine qui va être entraînée dans cette dynamique. « Le Brésil est un acteur important des Brics [Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud] et du sud global, c’est un moteur pour les pays latino-américains », rappelle-t-elle. Lula s’est toujours montré prêt à signer des accords commerciaux avec les Etats-Unis, les pays européens, « des démocraties », résume Juliette Dumont, « mais pas défavorables au Brésil ni à l’environnement », ajoute-t-elle.

Jair Bolsonaro acceptera-t-il sa défaite ?

Jair Bolsonaro n’a pas encore réagi à sa défaite. Aucun commentaire de la part du président battu qui devra rendre les clefs du palais de l’Aurore le 1er janvier prochain. Le pays va attendre deux mois le temps de la transition entre les deux chefs d’Etat, et elle pourrait être compliquée. « On ne s’attend pas à une grande coopération entre les deux administrations », prévient Juliette Dumont. Toutefois, il paraît difficile pour le président sortant de ne pas accepter ce revers électoral. Beaucoup d’élus proches de sa politique et d’alliés ont reconnu la victoire de Lula.

Mais les partisans, eux, sont beaucoup moins enclins à jouer le jeu. Si 49,1 % des électeurs ont glissé un bulletin Jair Bolsonaro dans l’urne, ils sont en réalité 30 % à faire partie de la base militante. Mais ils ne sont pas moins déterminés. « Il y a déjà des groupes sur les réseaux sociaux où les internautes crient à la fraude électorale, les camionneurs ont bloqué les routes dans le sud… », énumère Juliette Dumont. A voir comment Jair Bolsonaro décidé de réagir. Va-t-il accepter sa défaite ou mettre de l’huile sur le feu comme l’a fait Donald Trump, voire assister à un scénario de violences comme l’assaut du Capitole à Washington ? La chercheuse au Creda ne veut pas se risquer à prévoir un tel scénario « ça bouge tout le temps », explique-t-elle mais « de la violence il y en aura et il y en a déjà ». D’autant que les Brésiliens sont quatre fois plus armés qu’il y a quatre ans.