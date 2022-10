La fête a viré au cauchemar. Des dizaines de personnes ont perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à Séoul, en Corée du Sud, lors d’un mouvement de foule. Outre l’émoi national et international, les autorités tentent ce dimanche de comprendre comment un tel drame a pu se produire. 20 Minutes fait le point sur les dernières infos.

Que s’est-il passé ?

Samedi soir, des dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très jeunes, se sont massés dans le centre de Séoul pour célébrer Halloween, pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19.

Les faits se sont produits à Itaewon, un quartier situé près d’une ancienne base militaire américaine et connu pour son atmosphère cosmopolite, ses bars et ses lieux de fête en tout genre dans un dédale d’étroites ruelles. Des commerçants établis dans le quartier depuis une trentaine d’années ont dit à l’AFP que la foule était d’une taille « sans précédent ».

Le mouvement de foule meurtrier a eu lieu samedi vers 22h, près de l’hôtel Hamilton.

Quel est le bilan de la bousculade ?

Le drame a fait au moins 151 morts, dont 19 étrangers de diverses nationalités, 97 femmes et 54 hommes, ont indiqué les pompiers à l’AFP. Ces derniers ont ajouté que la catastrophe avait fait 89 blessés.

Parmi les étrangers tués figurent des ressortissants d’Iran, de Chine, d’Ouzbékistan et de Norvège, selon l’agence Yonhap. Deux Russes figurent aussi parmi les morts, selon l’agence Tass. Les autorités de Séoul ont par ailleurs fait état de 355 personnes manquantes dimanche matin.

Où en est l’enquête ?

Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a déploré « une tragédie et un désastre qui n’auraient pas dû se produire ». Il promet que son gouvernement enquêterait « rigoureusement » pour déterminer les causes de la catastrophe, une des plus graves de l’histoire récente de la Corée du Sud. « J’ai le cœur lourd et il m’est difficile de contenir mon chagrin », a ajouté dans une adresse télévisée le chef de l’Etat, qui s’est rendu sur le lieu du drame, vêtu du blouson vert des secours d’urgence, et a décrété le deuil national.

L’élément déclencheur de la bousculade n’a pas encore été établi. Et dans l’attente d’une explication officielle, des rumeurs sont apparues. Certains médias locaux ont spéculé sur la présence dans un bar d’Itaewon d’une célébrité qui aurait déclenché une ruée de curieux. D’autres rumeurs en ligne expliquent la tragédie par une fuite de gaz ou un incendie dans une discothèque, ou encore une distribution de « bombons à la drogue » dans la foule. Autant de rumeurs démenties par la police et qu’aucun témoin n’a décrit à l’AFP.

Les experts avertissent que la cause du désastre est probablement beaucoup plus prosaïque : le manque de planification et de mesures de contrôle de la foule par les autorités.

Les policiers et secouristes étaient-ils suffisamment nombreux ?

La police s’attendait à ce que la foule à Itaewon soit similaire à celle des précédentes éditions de la fête de Halloween, a expliqué le ministère de l’Intérieur, Lee Sang-min. Au même moment, selon lui, un « nombre considérable » d’agents des forces de l’ordre étaient mobilisés pour encadrer une grosse manifestation dans une autre partie de la ville. Dans des documents publiés deux jours avant le drame, la police avait indiqué qu’elle comptait déployer seulement 200 agents à Itaewon.

Des équipes de secouristes en effectif insuffisant ont éprouvé les pires difficultés à assister un très grand nombre de victimes en arrêt cardiaque. De simples passants ont été mis à contribution pour pratiquer des réanimations cardiorespiratoires sur des personnes inconscientes.

Quelles sont les réactions à l’international ?

De nombreux dirigeants internationaux ont fait part de leur consternation. « Nous pleurons avec le peuple de la République de Corée et adressons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés », a déclaré dans un communiqué le président américain, Joe Biden. « Je suis terriblement choqué et profondément attristé » par cet accident « qui a pris trop de vies précieuses, y compris celles de jeunes gens qui avaient l’avenir devant eux », a déclaré pour sa part le Premier ministre japonais, Fumio Kishida.

Le président chinois Xi Jinping s’est également dit « choqué » et a présenté ses « profondes condoléances », tandis qu’Emmanuel Macron a exprimé « une pensée émue pour les habitants de Séoul et pour l’ensemble du peuple coréen ».