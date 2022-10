Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou bloque le transport de céréales ukrainiennes en Mer Noire…

08h30 : La nourriture véritable « arme dans la guerre »

Joe Biden est particulièrement remonté contre la décision de Moscou de bloquer les céréales ukrainiennes. « C’est juste scandaleux. Il n’y avait aucune raison pour eux de faire cela », a déclaré samedi le président américain.

Le secrétaire d’Etat Antony Blinken a, quant à lui estimé qu' « en suspendant cet accord, la Russie utilise à nouveau la nourriture comme une arme dans la guerre qu’elle a déclenchée, ce qui a un impact direct sur les pays à revenu faible et moyen et sur les prix mondiaux des denrées alimentaires, et exacerbe des crises humanitaires et une insécurité alimentaire déjà graves ».