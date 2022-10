Dans une Amérique où les menaces de violence contre les élus et les employés fédéraux ont doublé depuis le Capitole, le mari de Nancy Pelosi a été attaqué au marteau à leur domicile de San Francisco, dans la nuit de jeudi à vendredi. L’attaque provoque une vive émotion chez les politiques américains, à 11 jours des élections de la mi-mandat.

Selon des sources policières du New York Times et de CNN, l’agresseur aurait crié « Où est Nancy, où est Nancy ? » avant de frapper son mari, qui a été hospitalisé. La Speaker de la Chambre se trouvait à Washington au moment de l’attaque, ont confirmé les autorités. Le suspect a été interpellé.

L'agresseur est entré dans la résidence de Nancy et Paul Pelosi, à San Francisco, vers 2h30 du matin. - Eric Risberg/AP/SIPA

Mitch McConnell « horrifié »

« Tôt ce matin, un agresseur s’est introduit dans la résidence des Pelosi à San Francisco et a violemment agressé M. Pelosi », a indiqué Drew Hammill dans un communiqué. Paul Pelosi, 82 ans, a été transféré à l’hôpital, où il reçoit d'« excellents soins », a ajouté le porte-parole. Selon l’agence AP, il a notamment été blessé à la tête.

Cette attaque survient alors que les autorités fédérales avaient alerté d’une hausse des menaces contre les élus et les agents fédéraux. Le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, s’est dit « horrifié et révolté », et précisé que la police du Capitole était mobilisée. Chez les démocrates, Chuck Schumer a dénoncé un acte «lâche ».