Le Brésil, où le président d’extrême droite Jair Bolsonaro brigue dimanche un second mandat face à l’icône de la gauche, l’ex-président Lula, favori des sondages, est un pays continent, grand exportateur de matières premières, marqué par des inégalités criantes. Ses quelque 215 millions d’habitants sont frappés de plein fouet par la relative faiblesse de l’économie, l’inflation et la faim pour 33 millions d’entre eux. Le chômage touche désormais 9,5 millions de personnes (-6,2 % par rapport au second trimestre), selon l’Institut brésilien de statistiques (IBGE) qui vient de publier ses derniers chiffres. 20 Minutes dresse un portrait du pays, qui joue son va-tout dimanche lors d’un scrutin qui s’annonce serré.

Un des plus grands pays au monde

Le Brésil s’étend sur 7.400 km de côtes le long de l’Atlantique. Il partage des frontières avec presque tous les pays du continent sud-américain (excepté Chili et Equateur), dont il est le seul pays lusophone. C’est le cinquième pays le plus vaste (8,5 millions de km2), avec une population estimée à 215 millions d’habitants. Il abrite plus de 60 % de la forêt amazonienne, essentielle dans la préservation du climat de la planète.

Le Brésil est le plus grand pays catholique du monde. Les protestants évangéliques représentent un tiers de la population.

Monarchie, dictature et démocratie

Ancienne colonie portugaise, le Brésil devient une monarchie indépendante en 1822 et une République en 1889. L’esclavage est aboli en 1888. Le pays connaît une dictature militaire de 1964 à 1985. En 2003, Luiz Inacio Lula da Silva, « Lula », du Parti des travailleurs (PT) devient le premier président de gauche depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire (1964-1985). Il est réélu en 2006.

Avec ses programmes sociaux, 29 millions de Brésiliens sortent de la misère. Sa dauphine Dilma Rousseff, première femme élue présidente (2010 et 2014), est destituée en 2016, accusée d’avoir maquillé les comptes publics.

En 2018, le Brésil a basculé à l’extrême droite, avec l’élection de Jair Bolsonaro. Président covido-sceptique dans le deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie (687.000 morts), il multiplie les dérapages misogynes ou contre les populations autochtones. Il soutient l’extraction minière et l’agriculture en Amazonie, ravagée par des incendies et la déforestation. Il fait l’objet de plus de 150 demandes de destitution et d’une enquête pour désinformation.

Il affronte dimanche dans les urnes Lula, qui après dix-huit mois d’emprisonnement a retrouvé ses droits politiques en 2021, avec l’annulation de ses condamnations dans une immense affaire de soupçons de corruption.

Première économie d’Amérique latine

Première économie du continent, le Brésil s’appuie sur des ressources naturelles abondantes et un secteur agroalimentaire dynamique. C’est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de café, sucre, jus d’orange, éthanol, minerai de fer, maïs, soja, coton, viande bovine et volaille.

En 2021, il a renoué avec la croissance avec un rebond de 4,6 % du PIB, après une contraction de 3,9 % en 2020 en raison du coronavirus. Il connaît néanmoins une inflation et un chômage élevés. Le carnaval de Rio, prisé des touristes du monde entier, a repris en avril 2022 après deux années d’interruption.

Violence et inégalités

Avec 47.503 homicides en 2021 (-6,5 %), le Brésil reste l’un des pays les plus violents (un cinquième des homicides volontaires mondiaux). En 2021, l’ONG Forum de sécurité a dénombré un viol toutes les dix minutes.

La pandémie a creusé des inégalités déjà abyssales au Brésil, qui abrite des milliers de « favelas » (bidonvilles). Le taux de pauvreté (moins de 5,50 dollars par jour) a bondi de 24 % à 30 % entre 2014 et 2022, selon la Fondation Getulio Vargas. La faim a progressé de 73 % depuis 2020, affectant 33,1 millions de Brésiliens, d’après le Réseau brésilien de recherche sur la souveraineté et la sécurité alimentaires. Le nombre d’enfants de 6 et 7 ans ne sachant ni lire ni écrire a bondi de 66 %, après une longue fermeture des écoles, selon l’association Todos Pela Educação (tous pour l’éducation).

Football et bossa nova

Le Brésil est un grand pays de football, le seul à avoir remporté cinq fois la Coupe du monde (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Parmi les stars du ballon rond figurent notamment le « roi » Pelé et Neymar. Il se distingue également par un foisonnement musical, de la samba au funk en passant par la bossa nova et le jazz.

Parmi ses musiciens mondialement célèbres, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, ou plus récemment la chanteuse funk Anitta, première Brésilienne à se hisser au top du hit-parade de Spotify.

Autres Brésiliens renommés, l’architecte Oscar Niemeyer (1907-2012), père de la capitale futuriste Brasilia, ou le photographe Sebastiao Salgado.