De notre correspondant aux Etats-Unis,

L’Amérique vote dans 11 jours. Chambre, Sénat, gouverneurs, secrétaires d’Etat… Des centaines d’élections vont rebattre les cartes lors des midterms du 8 novembre. Et indirectement influencer l’avenir de Joe Biden et de Donald Trump en vue de la présidentielle de 2024. Vague « MAGA » ou surprise démocrate, retrouvez chaque vendredi le point de 20 Minutes sur le scrutin.

L’info de la semaine : Débat difficile en Pennsylvanie pour le démocrate John Fetterman, victime d’un AVC

John Fetterman est-il apte à servir comme sénateur ? Cinq mois après un AVC qui a failli lui être fatal, le colosse démocrate devait rassurer sur sa convalescence et ses capacités cognitives. C’est raté. Face au républicain Mehmet Oz, docteur star de la télé, il a passé une soirée compliquée lors de leur unique débat, malgré des questions retranscrites par écrit en temps réel. Mot utilisé à la place d’un autre, réponses parfois confuses ou incomplètes… Fetterman a assuré qu’il avait le feu vert de son docteur et que son état allait s’améliorer mais il a refusé de s’engager à publier un bulletin de santé détaillé.

Fetterman is asked about previously saying he wanted to eliminate fracking:



En face, le Dr Oz a tenté un virage au centre mais s’est raté sur l’avortement, affirmant que la décision devait être entre « une femme, ses docteurs et les élus locaux ». L’avance du démocrate dans les sondages a fondu, et une étude d’InsiderAdvantage donne même trois points d’avance au républicain. Une défaite en Pennsylvanie pourrait coûter le Sénat aux démocrates.

La phrase de la semaine : « On perd du terrain en Géorgie », dit Chuck Schumer à Biden, micro allumé

Rien de tel qu’un « hot mic » (un micro resté allumé) pour connaître le fond de la pensée d’un politique. Sur le tarmac de l’aéroport de Syracuse, dans l’Etat de New York, le patron démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a briefé Joe Biden sur les chances de leur parti lors des midterms. Il lui a assuré que la contre-performance de Fetterman en Pennsylvanie « ne nous a pas fait trop de mal ». En revanche, « on perd du terrain en Géorgie », a-t-il averti, notant que le républicain Herschel Walker faisait désormais la course en tête.

Le chiffre de la semaine : 13 % (inflation des bonbons d’Halloween)

Trick or treats ? Lundi, c’est Halloween, et acheter des bonbons pour les enfants du quartier n’aura jamais coûté aussi cher : selon les chiffres officiels, les prix ont augmenté de 13 % en un an. Ce que les républicains surnomment désormais la « Bidenflation » pèse plus que jamais sur le scrutin. L’économie reste de loin la préoccupation numéro 1 des Américains, qui font davantage confiance aux républicains qu’aux démocrates pour inverser la tendance.

La controverse de la semaine : Les recours judiciaires ont déjà commencé

Vous avez aimé 2020, vous adorerez 2022. A un peu moins de deux semaines du scrutin, plus de 100 recours judiciaires ont déjà été déposés, principalement par les républicains. Qui cherchent principalement à limiter le vote par correspondance et anticipé. Alors que de nombreux candidats ont refusé de s’engager à accepter le verdict des urnes, l’incertitude sur la composition du Congrès pourrait durer plusieurs semaines.

Le momentum : Vague républicaine en vue ?

L'âne, symbole du parti démocrate, contre l'éléphant républicain, Trump, McConnell et McCarthy contre Biden, Schumer et Pelosi... Qui remportera la course des midterms le 8 novembre? - 20 Minutes

Au printemps, un tsunami républicain semblait probable. Puis les démocrates ont commencé à rêver d’une surprise cet été après la décision de la Cour suprême sur l’avortement. Mais dans la dernière ligne droite, l’économie domine, et Joe Biden, Nancy Pelosi et Chuck Schumer pourraient se réveiller avec la gueule de bois. Archi-favoris à la Chambre, les républicains ont désormais une chance sur deux de reprendre le Sénat, et le « momentum » est en leur faveur. La Géorgie et le Nevada penchent désormais à droite, rien n’est certain en Pennsylvanie pour Fetterman, et les sortants démocrates ne sont pas vraiment tranquilles en Arizona et même dans le New Hampshire. Pessimiste en août dernier, Mitch McConnell pourrait retrouver le sourire en novembre. Ou en janvier, si un second tour était nécessaire en Géorgie, comme en 2020.