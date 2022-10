Des tirs en pleine foule, sans que l’on ne sache s’il y a eu des morts ou des blessés. Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu sur des manifestants mercredi dans la ville d’origine de Mahsa Amini. Des milliers de personnes avaient assisté à une cérémonie d’hommage à la fin du deuil traditionnel de 40 jours.

Défiant un dispositif de sécurité renforcé, une foule d’hommes et de femmes s’était réunie autour de la tombe de la jeune femme dans le cimetière Aichi de Saghez, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Plus de 1.000 personnes arrêtées depuis le début des manifestations

Cette Kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, imposant notamment le port du voile pour les femmes.

Sa mort a déclenché une vague de contestation sans précédent, qui se poursuit à travers l’Iran. Jeunes femmes et écolières sont montées en première ligne, beaucoup tête nue, brûlant leur voile et bravant les forces de sécurité. La justice iranienne a annoncé mercredi avoir inculpé plus de 300 personnes, portant à plus de mille le nombre officiel des inculpations liées à ces manifestations.