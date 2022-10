Un ancien élève solitaire et armé jusqu’aux dents. L’adolescent armé qui a tué lundi deux personnes dans son ancien lycée du Missouri, dans le centre des Etats-Unis, se trouvait en possession de 600 balles, a annoncé mardi la police locale.

Âgé de 19 ans, Orlando Harris, a tué une professeure de sport ainsi qu’une jeune fille de 16 ans et blessé sept autres personnes, avant d’être abattu par les forces de l’ordre lundi à Saint-Louis.

L’adolescent était armé d’un fusil semi-automatique de type AR-15 et en possession de plusieurs chargeurs attachés à sa poitrine en plus de ceux qu’il avait rangés dans son sac. « Il semble qu’il soit entré dans le bâtiment avec plus de 600 munitions sur lui », a déclaré le chef de la police locale, Mike Sack, lors d’une conférence de presse mardi. La réactivité des agents de police, qui ont indiqué être arrivés sur place quatre minutes après un appel d’urgence, a permis d’éviter un drame encore plus « horrible ».

« Je n’ai pas d’amis, pas de famille »

Une lettre retrouvée par la police dans la voiture du tireur exposait les motivations de son attaque. « Je n’ai pas d’amis. Je n’ai pas de famille. Je n’ai jamais eu de petite amie. Je n’ai jamais eu de vie sociale. J’ai été solitaire et isolé toute ma vie », a-t-il écrit dans ce document.

Joe Biden a exprimé mardi ses pensées et celle de son épouse Jill envers « tous ceux touchés par la fusillade insensée de Saint-Louis ». « Alors que nous portons le deuil avec (le lycée), nous devons agir, à commencer par bannir les fusils d’assaut », a tweeté le président américain.

Les fusillades, notamment dans des établissements scolaires, sont un fléau aux Etats-Unis. En mai, un adolescent a tué 19 écoliers et deux enseignantes dans une école primaire d’Uvalde, au Texas.

Banni en 1994 avec d’autres fusils semi-automatiques, l’AR-15 avait été de nouveau autorisé en 2004 et s’est trouvé depuis au coeur de la polémique pour son utilisation dans de nombreuses fusillades, dont celle d’Uvalde et de Parkland.