Troisième Premier ministre britannique en deux mois, Rishi Sunak a maintenu en poste quasiment tous les détenteurs de gros portefeuilles, dans un souci évident de stabilité et avec un double défi : donner des gages aux marchés, à fleur de peau depuis les annonces budgétaires de septembre, et rassembler une majorité très divisée après 12 ans de pouvoir.









Sur le plan économique, il a opté pour la stabilité en confirmant Jeremy Hunt, 55 ans, au ministère des Finances. Nommé en catastrophe le 14 octobre par Liz Truss pour calmer la tempête provoquée par les annonces de baisses massives d’impôts non financées par son prédécesseur Kwasi Kwarteng, Jeremy Hunt, 55 ans, est immédiatement revenu sur quasi toutes les mesures annoncées. Il a réussi à ramener le calme, au moins temporairement, même si les défis restent colossaux, dans une période de grave crise économique.

C’est le 4e ministre des Finances en seulement quatre mois, et il devra convaincre les marchés que les finances publiques britanniques sont bien gérées. Il doit présenter de nouvelles mesures budgétaires de moyen terme le 31 octobre. Cet ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Santé, deux fois candidat au poste de Premier ministre, est jugé plutôt à l’aile gauche du parti conservateur.

Stabilité en contexte de guerre en Ukraine

En temps de guerre en Ukraine, Rishi Sunak a également confirmé James Cleverly aux Affaires étrangères et Ben Wallace à la Défense. Le premier aussi avait été nommé à ce poste par Liz Truss lorsqu’elle était arrivée au pouvoir le mois dernier. Peu connu du grand public, il est maintenu à ce poste clef dans une période agitée sur la scène européenne et internationale.

C’est le premier ministre des Affaires étrangères à ne pas être blanc (sa mère était originaire du Sierra Leone). Ce partisan du Brexit de 53 ans a été pendant deux ans (2020-2022) secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, chargé d’abord du Moyen-Orient, de l’Afrique du nord et de l’Amérique du Nord, puis brièvement de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Après la démission de Boris Johnson en juillet, il était devenu pendant deux mois ministre de l’Education. Il avait été candidat malheureux à Downing Street contre Boris Johnson en 2019.

Ben Wallace, ancien militaire de 52 ans est lui aussi maintenu à son poste où il avait déjà été gardé par Liz Truss, après y avoir été nommé par Boris Johnson en 2019. Il était auparavant secrétaire d’Etat en charge de la Sécurité et la criminalité économique sous Theresa May.

Populaire auprès de la base du parti, il avait écarté l’idée de se présenter dans la course pour succéder à Liz Truss, expliquant qu’il aimait son poste de ministre de la Défense et entendait le rester. Pendant sa période militaire, il était de garde la nuit où la princesse Diana est morte à Paris en 1997 et faisait partie de ceux envoyés à Paris pour rapatrier son corps.

Retour de Suella Braverman, l’atout Dominic Raab

Gage pour l’aile droite : l’ultraconservatrice Suella Braverman est renommée à l’Intérieur « Faucon » en matière d’immigration, cette ancienne avocate de 42 ans, francophone, revient au ministère de l’Intérieur après avoir claqué la porte du gouvernement Truss mercredi dernier. Un clash sur l’immigration avec l’ancienne Première ministre aurait motivé ce départ, qui a été l’un des clous au cercueil de Liz Truss. Elle est considérée comme influente dans l’aide droite du parti.

Si cette dernière avait formé un cabinet très loyal, Rishi Sunak semble montrer une volonté d’ouverture aux différents courants de la majorité. Il a néanmoins rappelé au gouvernement son allié Dominic Raab, 48 ans, qui retrouve les postes de ministre de la Justice et de vice-Premier ministre. Une double fonction qu’il avait occupée sous Boris Johnson, jusqu’en septembre dernier. Il avait été auparavant ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2021.

Rishi Sunak a par ailleurs maintenu au poste de ministre des Relations avec le parlement Penny Mordaunt, qui avait tenté d’être candidate contre lui mais n’avait pas eu les soutiens nécessaires. Sur la BBC, le député Huw Merriman a expliqué que le nouveau Premier ministre voulait apporter « une impression de calme et de stabilité » en dirigeant le gouvernement « comme un chef d’entreprise » : « Nous ne voulons plus de turbulences ».