Les attaques contre les œuvres d’art continuent. Après les Tournesols de Van Gogh, Les Meules de Claude Monet a été la cible dimanche de militants écologistes qui ont lancé de la purée sur le tableau, exposé dans un musée allemand. L’œuvre était protégée par une vitre, a précisé le musée, ajoutant que, selon les experts, elle n’avait subi aucun dommage. Les Meules sera à nouveau visible à partir de mercredi.

« S’il faut un tableau - sur lequel on a jeté de la purée ou de la soupe à la tomate - pour faire que la société se souvienne que la course aux énergies fossiles nous tue tous : Alors nous allons vous donner de la purée sur un tableau ! », ont revendiqué les activistes environnementaux de Last Generation, en diffusant une vidéo de l’acte.

Les activistes interpellés par la police

Les Meules se trouve au musée Barberini de Potsdam, et fait partie de la collection du milliardaire Hasso Plattner. Le tableau, acheté aux enchères en 2019 pour 111 millions de dollars - un record pour un Monet - est un prêt permanent au musée.

Habillés en noir avec des gilets orange, les deux activistes ont jeté de la purée sur le tableau, avant de prendre la même pose que ceux qui en avaient fait de même avec de la soupe à la tomate le 14 octobre sur les Tournesols à la National Gallery de Londres : à genoux, dos à l’œuvre, une main collée au mur. « Est-ce qu’il faut lancer de la purée sur un tableau pour que vous écoutiez ? Ce tableau ne vaudra plus rien si nous devons nous battre pour trouver de quoi manger », a lancé l’un des deux activistes. Les deux jeunes gens ont été interpellés par la police.